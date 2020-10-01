Kia говорит, что K5 круче BMW. В рекламе

При сравнении двух машин стоит особое внимание обратить на мелкий шрифт.

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2020 год действительно, мягко говоря, удивительный. И дело не только в пандемии и других напастях, поразивших мир. На днях, например, вышла реклама седана Kia K5, в которой эта модель сравнивается с BMW 3-й серии.

Бывшая Optima, а ныне K5 — очень красивый седан. Помимо яркой внешности он также получил мощные турбированные двигатели мощностью 290 л.с., быстрый автомат и систему полного привода (но все это не для России). В результате Kia заявила, что модель обладает лучшими характеристиками, чем 258-сильный полноприводный BMW 330i.

В частности, мелким шрифтом написано, что K5 едет по мокрому или сухому покрытию быстрее, чем 330i, а также лучше ускоряется на сухом асфальте. Однако мелкий шрифт также поясняет, что относится это к версии K5 GT, которую сравнивали с заднеприводной версией BMW 3-й серии.

Kia заявляла, что GT может разогнаться до 100 км/ч за 5,8 секунды, в то время как заднеприводный BMW 330i набирает ту же скорость за 5,6 секунды. Это вызывает много вопросов к маркетологам Kia.

Но одна вещь действительно неоспорима — цена. Южнокорейский седан заметно дешевле немецкого.

Узнать о версиях седана Kia K5 для России вы можете здесь.

Фото, видео: Kia