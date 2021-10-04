Обновленный Kia Ceed - в продаже в ближайшие дни

Модель получила «подтяжку лица», более богатое оснащение и новый 150-сильный двигатель.

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Kia Ceed получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и скоро поступит в продажу. Хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW) появятся у дилеров до конца 2021 года. Вместе с ними в продажу поступит и кросс-купе XCeed.

Все версии Ceed теперь с новым логотипом Kia. Хэтчбек и универсал получили, кроме всего прочего, комплекс телематики Kia Connect, а также новую версию комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

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Уже знакомый нам двигатель 1.4 T-GDI заменили на новый турбомотор 1.5 T-GDI Smartstream, который будет работать в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой 7DCT с двумя сцеплениями.

Этот двигатель мощнее и динамичнее, а его крутящий момент составляет 253 Нм в широком диапазоне от 1500 до 3500 об/мин. Количество лошадиных сил было уменьшено со 160 до 150 специально для того, чтобы снизить сумму транспортного налога.

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Также купить обновленные версии Ceed можно с 1,6-литровым мотором MPI мощностью 128 л.с. и 155 Нм, который оснащается 6-ступенчатым автоматом. XCeed доступен по заказу, при желании, и с 200-сильным турбодвигателем 1.6 T-GDI, который также предлагается с 7-ступенчатым роботом.

Точную дату начала продаж, комплектации и стоимость обновленных Kia Ceed и XCeed мы узнаем позднее.

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Фото: Kia