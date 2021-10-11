Скоро в продаже: обновленный Kia Ceed встал на конвейер — журнал За рулем

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Скоро в продаже: обновленный Kia Ceed встал на конвейер

Производство модели стартовало на «Автоторе» в Калининграде.

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Обновленный Kia Ceed — в продаже в ближайшие дни

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство автомобилей обновленного семейства Ceed — хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Начало продаж модели в России запланировано на ноябрь 2021 года.

С обновлением эффектнее стал дизайн передней и задней частей кузова моделей, в облике появились динамичные, спортивные акценты. Теперь модели Ceed отмечены новым логотипом бренда Kia, лаконичная графика которого передает идею новой философии Kia: «Движение, которое вдохновляет».

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В ряде комплектаций Kia Ceed будет предлагаться штатно установленное оборудование телематического комплекса Kia Connect с доступом к навигационным сервисам и новая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Скоро в продаже: обновленный Kia Ceed встал на конвейер

Для обновленных Ceed и Ceed SW предложат новый двигатель 1.5 T-GDI (150 л.с., 253 Н.м) в сочетании с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями 7DCT и двигатель 1.6 MPI (128 л. с., 154,6 Н.м), который агрегатируется 6-ступенчатым автоматом.

Более подробно о комплектациях и ценах обновленных Kia Ceed расскажут ближе к началу продаж.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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