Новый военный Mercedes G-класса: для сложных миссий

Mercedes-Benz пересмотрел особую версию G для служб экстренной помощи.

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Компания Mercedes-Benz не стала широко освещать довольно важный проект: появление новой версии модели 461 — Mercedes G-Class 464 для экстренных служб. Притом что модель была кардинально модернизирована. Возможно потому, что в гражданский оборот она не поступает и предназначена для военного использования.

Оригинальный G-класс (W 460) изначально был разработан как военный автомобиль, а в 1990-х годах разделен на две модели: W 461, которая продолжает оставаться лаконичным внедорожником, и гражданскую W 463, оснащенную множеством систем комфорта.

С тех пор 461 G использовался во многих армиях по всему миру, в том числе как 250 GD под названием Wolf в Бундесвере. Лишь в 2020 году Бундесвер приобрел партию из 200 автомобилей G 461 под названием Greenliner — это более современный вариант с трехлитровым турбодизелем. 461-я серия остается в программе Mercedes-Benz в соответствии с текущим статусом, одновременно в линейке будет представлена и 464-я серия. Новый 464 G основан на 461-м, использует его кузов и раму и выпускается (пока) в двух версиях: как шасси с одинарной кабиной и как пятидверка.

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Оснащены автомобили текущим 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, который также используется в гражданской версии G 350 D. Правда, в армейском автомобиле G его мощность снижена до 249 л. с. (у гражданских машин — минимум 286 л.с), и он идеально сочетается с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая теперь приводится в действие рычагом селектора на руле. Расход топлива новой версии уменьшился на 8%. Сам двигатель может работать на некачественном топливе и керосине, в соответствии с областями применения по всему миру.

В кабине используются компоненты от нынешнего Mercedes Sprinter: рулевое колесо, рычаг управления и приборная панель. W 464 стандартно защищен от электромагнитного воздействия (ЭМИ). Это означает, что он продолжит двигаться даже в случае ЭМИ, вызванного атомной бомбой.

Производитель отмечает, что W 464 ездит, тормозит и работает как старый W 461, но при этом стал на 30% современнее.

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