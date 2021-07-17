Старый Гелик или новый Дастер? 6 аргументированных мнений

Это два типа автомобилей - для двух типов людей. К какому относитесь вы?

Материалы по теме Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Внедорожник-легенда против современного бюджетного кроссовера — споры на эту тему ведутся давно и не думают прекращаться. Особенно сильно они разгораются, когда речь заходит о конкретных моделях. «За рулем» сравнил 22-летний Mercedes—Benz G300 и новый Renault Duster, которые стоят примерно одинаково — по 1,5 млн рублей. Получилось интересное исследование с цифрами и фактами (вот, кстати, ссылка). А главный наш вывод?

Duster отлично выполнит свои обязанности за те же деньги. Он быстрее, экономичнее, теплее зимой. И со сменой поколения «Дуся» уже не выглядит уцененным товаром.

И тогда возникает главный вопрос...

1. Кому в голову может прийти покупать старый Гелик, если есть новый Duster?

Ответы дали вы, наши читатели:

«Думаю, любители Гелика или люди с заветной, детской мечтой возьмут его не задумываясь», — пишет Black Cat.

Действительно, Gelandewagen нельзя назвать обычным автомобилем и средством передвижения. Как отметил Pavel,

«это Harley — Davidson на четырех колесах. Он может быть поцарапанным и с затертым салоном, но это мечта, это символ, это идол, это классика, которая не может быть блестяще новой».

С ними соглашается безымянный читатель:

«...бэушный Гелик выбирают не умом. У любого даже самого ушатанного Гелика есть только два иногда неоспоримых преимущества перед любым бюджетным кроссовером: внешний вид и 3 блокировки (если кому-то уж никак без них). Но вид... Поэтому, возвращаясь к первому преимуществу для определенной части автолюбителей, за ЭТО и покупают».

Поднят был и вопрос престижа. К новому Дастеру тут претензий нет, как и у самого кроссовера нет замашек на престижность. А вот к немецкому внедорожнику есть вопросы:

«Какой может быть престиж у 22-летнего ушатанного десятком владельцев рыдвана, если только в кругу знакомых говорить, что весело проводишь все свободное время с парнями на СТО, и на запчасти отлетает за год как на поездку в Европу на месяц всей семьей?» — удивляется безымянный читатель.

Действительно, возраст в пару десятков лет еще не делает из машины раритет. Но какое дело ценителю, что о нем думают люди? К тому же большинство не смогут определить возраст Gelandewagen на глазок, на что указал Валерий:

«На дороге большинство людей не поймут реального возраста Гелика, благо десятилетиями не менявшийся консервативный дизайн этому очень способствует. Тут главное — это получать удовольствие от приобретенного автомобиля. Для кого-то и новенький Дастер может быть заветной мечтой (например, первая в жизни новая машина). Человек ездит и радуется. При этом к 22-летнему потрепанному Гелику у него вообще никаких чувств нет. А у многих людей „мечта“ и „песня“ — это вообще не из области автотранспорта. Для них воздыхания по какой-то там колымаге — это как страсти по электрочайнику, „легендарной“ микроволновке или стиральной машине».

Мы получили ответ на вопрос. Тогда возникает второй...

2. Почему владельцы Дастеров до сих пор не пересели поголовно в машину мечты?

Всё же чаще на выбор влияет цена. Если не самого автомобиля, то стоимости его обслуживания и ремонта. Например, вы знали, что у Gelandewagen часто ломается трапеция стеклоочистителя, замена которой обходится в 40 тысяч рублей? Вот так финансы и заставляют нас отказываться от мечты. Именно поэтому покупатели Дастеров до сих пор не пересели на Gelandewagen.

Кроме того, будучи современным человеком, вы готовы к неудобствам, которые отметил наш читатель Валерий? Вот что он написал:

«Клавиши стеклоподъемников — на тоннеле между сиденьями. Климат-контроля нет. Кнопок на руле нет. Правого подрулевого переключателя нет. Ни одной USB-розетки нет».

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