Салон нового Skoda Rapid — первое фото — журнал За рулем

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Салон нового Skoda Rapid - первое фото

Интерьер бюджетного автомобиля теперь больше походит на салон машины бизнес-класса.

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Skoda продолжает тизерную кампанию субкомпактного бюджетника Slavia (Rapid). Напомним, что официальный дебют новинки состоится 18 ноября.

Как и ожидалось, приборную панель Slavia получила от сестры Fabia. Несмотря на то что перед нами бюджетник, модель имеет очень современный интерьер. Например, сенсорный экран информационно-развлекательной системы будет диагональю до 10 дюймов, как у Octavia. Диагональ цифровой панели приборов составляет 10,25 дюйма, а перед ней расположено фирменное двухспицевое рулевое колесо.

Салон нового Skoda Rapid — первое фото

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Автомобиль получил круглые воздуховоды по бокам и прямоугольные в центре, фирменный козырек панели приборов с надписью «Skoda» сбоку.

Slavia построена на платформе MQB-A0-IN, разработанной Skoda для индийского рынка. Длина модели составляет 4541 мм — она больше, чем Hyundai Solaris, на 136 мм.

Новинку оснастят трехцилиндровым двигателем 1.0 TSI мощностью 116 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, и четырехцилиндровым мотором 1.5 TSI мощностью 150 л.с., который можно будет заказать и с 7-ступенчатым роботом DSG.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (11)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.

Недостатки:

замечены не были

Комментарий:

АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений — могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же,...

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