Новая Skoda Superb — какой она будет — журнал За рулем

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Новая Skoda Superb - какой она будет

Следующее поколение Skoda Superb основательно переработают внутри и снаружи.

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Новая Skoda Superb — первые подробности

Добившись успеха с новой Octavia и электрокроссовером Enyaq iV, Skoda на забыла и о флагмане модельного ряда — Superb. Кстати, в этом году ему исполняется 20 лет. Шпионские снимки с испытаний Skoda Superb показали, что компания изменит подход к дизайну машины.

Superb по-прежнему будет базироваться на модульной платформе MQB, но станет немного длиннее, а его колесная база увеличится. Это нужно для того, чтобы дистанцироваться от подросшей Octavia.

Новая Skoda Superb — какой она будет

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Став длиннее, Superb получит увеличенные передний и задний свесы. Также лифтбек получит купеобразную линию крыши, которая не отразится на степени комфорта задних пассажиров. Универсала это не коснется, и он не превратится в шутинг-брейк (универсал с ниспадающей к заднему бамперу линией крыши). Автомобиль также получит очень широкую решетку радиатора.

Новый Superb оснастят двигателями VW Group последнего поколения, в том числе 2-литровыми бензиновыми и дизельными агрегатами, соответствующими нормам Евро-7. Не обойдется и без гибридной версии.

Новая Skoda Superb — какой она будет

Генеральный директор Skoda Томас Шефер заявил, что «интерьер автомобиля — огромный шаг вперед. Сначала его получит Superb, а потом — Kodiaq».

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Фото: autoexpress.co.uk

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