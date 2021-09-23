Вертолет на крыше Kodiaq - странная реклама Шкоды

Идея посадить вертолет на крышу автомобиля - это привет одному из сюжетов передачи TopGear, в котором участвовал Skoda Yeti.

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Десять лет назад, в первом эпизоде 16 сезона Top Gear Джереми Кларксон сел за руль Skoda Yeti (первого кроссовера чешского автопроизводителя), а на крышу автомобиля приземлился 600-килограмовый вертолет. Так было показано, насколько крепок кроссовер.

Теперь перенесемся в 2021 год — Skoda повторила трюк, а главным героем видео стал недавно обновленный кроссовер Kodiaq. Как и в случае с Yeti, Kodiaq, принимавший участие в съемках, был стандартным: из доработок только багажник на крыше в виде вертолетной площадки.

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По правде говоря, трюк Top Gear более эффектен — вертолет садился на крышу едущего по дороге Yeti. Kodiaq же просто стоял неподвижно, а «багажник» на крыше спроектирован так, чтобы равномерно распределить вес вертолета по колесам.

Вертолет в кадре — это Robinson R22, который стоит около 325 000 долларов (23,6 млн рублей) и имеет массу 622 килограмма.

А вот оригинальный эпизод из Top Gear:

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Фото, видео: Skoda, Top Gear