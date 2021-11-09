Британцы рассказали, почему любят Москвич

Оказывается, у московской марки до сих пор есть небольшой, но преданный фан-клуб в Британии.

По разным оценкам, на британских дорогах осталось всего с дюжину Москвичей, пишет The Telegraph (в переводе Иносми.ру). Прошло 20 лет с тех пор, как остановился конвейер АЗЛК с Москвичами, но считаные фанаты по-прежнему очень преданы своим автомобилям.

58-летний Стюарт Коул из Харвича влюбился в отцовский Москвич-комби 1973 года. Сегодня у него четыре Москвича, в том числе редкий фургон 434, некогда принадлежавший покойному лорду Уолполу. Владельца занимают редкость и уникальность бренда. Коул объясняет, что Москвичи были хорошо оснащены по тем временам и от конкурентов отличались дешевизной. В «базу» входили двухскоростные дворники, двухскоростной вентилятор отопителя, галогенные фары, резиновые коврики и брызговики — у конкурентов все это было за дополнительную плату.

Проблема сейчас только с запчастями, жалуется он, — найти их сложно, но тут надо набраться терпения. Они могут быть где угодно: от России и Украины до Болгарии и Польши. С «родными» сложно, но всегда есть альтернатива. Первым Москвичом на британском автосалоне стал 407-й в 1959 году, но его затмила Волга ГАЗ-21, и на автомобиль с АЗЛК обратили мало внимания.

Дела Москвича пошли в гору в начале 1970-х, когда маркой занялась компания Satra Motors, официальный импортер и дистрибьютор советского автопрома в Великобритании. К тому времени новинкой на рынке стал 412-й. С 1,5-литровым двигателем он быстро набрал популярность в Великобритании: за первые четыре года было продано 14 500 штук.

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На модель возник спрос, чтобы его удовлетворить, Москвичи стали завозить прямо с конвейера в, мягко говоря, сыроватом виде. В некоторых случаях предпродажный контроль не соответствовал требуемым стандартам, покупатели оставались недовольны качеством машин. К автомобилям прилагалась инструкция по монтажу и досборке, чтобы добиться полной исправности. В странах Восточного блока это понимали и машины дорабатывали, а избалованные британские дилеры сразу возвращали их по гарантии, поэтому клиенты оставались недовольны. Еще одним ударом по репутации Москвич» стал доклад Ассоциации потребителей, в котором были сомнения в безопасности автомобиля. Ну а с появлением в середине 70-х экспортных Лад интерес к марке и вовсе угас.

66-летний реставратор старинных музыкальных инструментов из Девона Найджел Стёр купил красный Москвич 412 1970 года на eBay за 1500 фунтов стерлингов два года назад и ездит на нем по округе. Купил его за дешевизну, а отчасти, чтобы позлить отца — ярого консерватора. Советская машина подошла для этого как нельзя лучше. Но Москвич ему нравится — двигатель с верхним распределительным валом объемом 1500 кубиков довольно шустрый для своего размера и приятно звучит — низкий, плавный рокот сильно отличает его от западных автомобилей той эпохи.

Таким образом, в Британии Москвич остается любимой маркой для владельцев, которые ценят русскую классику.