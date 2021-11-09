«Лаборатория безопасности» заработала по всей России

Теперь такой центр есть и в Москве, а вообще они работают уже в 85 регионах. Причем есть и «мобильная версия»: учебный класс сам приезжает туда, где вы живете.

Проект «Лаборатория безопасности» открыл 85-й центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Новый центр заработал в Москве в рамках реализации всероссийской программы по снижению аварий с участием детей и подростков. С 2017 года этот проект по поручению В.Путина и поддержке Минпросвещения, Минтранса и экспертного центра «Движение без опасности» реализуют Российский союз автостраховщиков (РСА) и Госавтоинспекция МВД России.

За 2021 год было открыто 25 новых учебно-методических центров по всей стране, а открытие филиала в столичном ГБОУ ДПО МЦПС позволило авторам проекта говорить о том, что «Лаборатория безопасности» получила всероссийский охват, ведь подобные учебные площадки теперь функционируют в 85 регионах РФ. На базе этих инновационных центров детей, подростков, родителей и педагогов обучают правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде.

Работа центра предусмотрена в двух форматах, исходя из региональной ситуации и погодных условий. В стационарном формате занятия проводятся в помещениях образовательных учреждений. Но построенный в рамках учебного процесса автогородок может быть и мобильным: выездные занятия ведутся с помощью ярко-желтого микроавтобуса, внутри которого — велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, модель автобусной остановки и модель городского автобуса.

Да и сам микроавтобус задействуется на занятиях: на нем показывают, как зависит тормозной путь от скорости, как поставить автокресло и посадить в него ребенка и т.д. Автобус может выезжать в отдаленные места региона в полном составе преподавателей и привозить с собой все необходимое для проведения занятий. Методика, по которой они ведутся, разработана ведущими экспертами страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. С 2017 года «Лаборатория безопасности» обучила 610 000 детей и 80 000 взрослых.

По официальным данным, в 2020 году в Москве произошло 601 ДТП с участием детей до 16 лет. Один из способов обезопасить ребенка на дороге — это световозвращающая одежда. Мы разобрались, насколько хорошо она работает.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: «Лаборатория безопасности»