Длинная Niva Legend останется в производстве до января 2022 года — журнал За рулем

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Длинная Niva Legend останется в производстве до января 2022 года

Дальнейшая судьба этой модификации в очередной раз под сомнением... Без нее в производстве останется только трехдверка Niva Legend и более дорогая Niva Travel.

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Волжский автозавод планирует выпускать пятидверную модификацию Нивы (Niva Legend 5 дв.) лишь до конца 2021 года. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», ссылаясь на оказавшийся в распоряжении план производства предприятия на январь 2022 года. По информации источника, в указанном месяце длинная Нива в планах автогиганта уже не значится.

Автор поста уточняет, что изначально планировалось завершить сборку еще в ноябре, однако большое число неисполненных заказов вынудило продлить выпуск. Не исключается, что отдельные экземпляры все же будут выпущены в январе, но только в том случае, если раньше не будут выработаны все ранее сваренные кузова. После снятия пятидверной модификации с производства на сборочной линии останутся две модели — трехдверная Niva Legend и «экс-Шевроле» Niva Travel.

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Традиционно АВТОВАЗ не обсуждает в публичном поле свои производственные планы, а также, по неоднократным заявлениям пресс-службы, «не комментирует слухи», поэтому никакой официальной позиции по данному вопросу нет. Отметим, что независимые источники уже не раз «хоронили» пятидверную Ниву, заявляя об окончании выпуска, однако каждый раз слухи о «смерти» оказывались сильно преувеличенными.

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Эта модификация не только пользуется устойчивым спросом у частных покупателей, но и регулярно заказывается производителю госструктурами. В качестве автомобиля почты или скорой помощи для отдаленных районов по всей России эту машину сложно чем-то заменить, ведь вроде бы схожая по эксплуатационным характеристикам Niva Travel гораздо дороже.

С другой стороны, длиннобазная Niva Legend все же «неудобный» для АВТОВАЗа автомобиль: себестоимость его получается слишком высокой.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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