Длинная Niva Legend останется в производстве до января 2022 года

Дальнейшая судьба этой модификации в очередной раз под сомнением... Без нее в производстве останется только трехдверка Niva Legend и более дорогая Niva Travel.

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Волжский автозавод планирует выпускать пятидверную модификацию Нивы (Niva Legend 5 дв.) лишь до конца 2021 года. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», ссылаясь на оказавшийся в распоряжении план производства предприятия на январь 2022 года. По информации источника, в указанном месяце длинная Нива в планах автогиганта уже не значится.

Автор поста уточняет, что изначально планировалось завершить сборку еще в ноябре, однако большое число неисполненных заказов вынудило продлить выпуск. Не исключается, что отдельные экземпляры все же будут выпущены в январе, но только в том случае, если раньше не будут выработаны все ранее сваренные кузова. После снятия пятидверной модификации с производства на сборочной линии останутся две модели — трехдверная Niva Legend и «экс-Шевроле» Niva Travel.

Традиционно АВТОВАЗ не обсуждает в публичном поле свои производственные планы, а также, по неоднократным заявлениям пресс-службы, «не комментирует слухи», поэтому никакой официальной позиции по данному вопросу нет. Отметим, что независимые источники уже не раз «хоронили» пятидверную Ниву, заявляя об окончании выпуска, однако каждый раз слухи о «смерти» оказывались сильно преувеличенными.

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Эта модификация не только пользуется устойчивым спросом у частных покупателей, но и регулярно заказывается производителю госструктурами. В качестве автомобиля почты или скорой помощи для отдаленных районов по всей России эту машину сложно чем-то заменить, ведь вроде бы схожая по эксплуатационным характеристикам Niva Travel гораздо дороже.

С другой стороны, длиннобазная Niva Legend все же «неудобный» для АВТОВАЗа автомобиль: себестоимость его получается слишком высокой.

По предварительным данным, после снятия пятидверки с производства трехдверную Ниву ожидает рестайлинг.

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Фото: АВТОВАЗ