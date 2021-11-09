Сегодня в первом чтении Госдумой был принят законопроект об отмене обязательного техосмотра. То есть легковые автомобили и мототехника не должны будут проходить ТО. Это не касается тех машин, которые используются в служебных целях или в качестве такси. Обязательным техосмотр остается для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.
Но техосмотр остается обязательным для частников при постановке транспортных средств на учет, смене владельца, а также при внесении изменений в конструкцию.
Таким образом от ежегодного техосмотра (он предусматривался для автомобилей старше четырех лет) освобождаются примерно 50 млн транспортных средств.
- Чем грозит отмена техосмотра? Ответ на этот вопрос вы узнаете здесь.
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Фото: Егор Алеев/ТАСС