По новым правилам проходить техосмотр придется владельцам, чьи машины старше четырех лет и в случае смены собственника.

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14 сентября 2021 года в Государственную думу внесен законопроект об отмене техосмотра. Инициатором выступила фракция «Единая Россия». Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак обозначил, что документ законопроекта доработают совместно с кабмином. Однако уже в первом созыве планируется его принять.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения идею поддержали. Законопроект будет принят до 1 марта 2022 года.

Интересный факт. Сама по себе и дея об отмене ТО не новая. Впервые ее предложила в 2016 году партия «Справедливая Россия». Однако тогда инициативу не поддержали.

Очевидно, что владельцам пунктов техосмотра совсем не на руку отмена процедуры. Это колоссальные убытки при том, что в переоборудование пунктов по новым правилам уже было вложено немало средств. По прогнозам экспертов, прибыль таких организаций может упасть в 5 раз.

А что изменится для нас с вами, рядовых водителей?

Отмена техосмотра повысит аварийность автопарка?

Петр Шкуматов

, координатор Общественного движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»:

— Сами автомобилисты уже давно хотят отказаться от ТО, но административная ответственность не позволяет это сделать. Многие, а точнее около 80% водителей, диагностическую карту все равно покупают. Я уверен, что автовладельцы ─ сознательные люди, и они не садятся за руль, если понимают, что в машине что-то барахлит. Мы же не самоубийцы, в конце концов! Поэтому считаю правильным сделать ТО добровольной процедурой. Учитывая, что техосмотр ─ это отличная кормушка для чиновников, даже не знаю, стоит ли надеяться на принятие законопроекта об отмене процедуры.

Есть и полярное мнение на этот счет. В частности, многие считают, что гораздо опаснее станет передвигаться на такси. «За рулем» обращает внимание на формулировку, которая предусмотрена в законопроекте: «легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру». То есть техосмотр не будет отменен для такси, даже если автомобиль принадлежит физлицу.

ОСАГО подорожает?

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Владимир Путин подписал закон, отвязывающий диагностическую карту от ОСАГО с 22 августа 2021 года. Многие автомобилисты стали переживать, что теперь страховой полис сильно подорожает. Разбираем по порядку — по данным РСА (Российский союз автостраховщиков):

2000 — среднее число ДТП по причине неисправности автомобиля

— среднее число ДТП по причине неисправности автомобиля 70 000 руб. — средний объем возмещения таким водителям

— средний объем возмещения таким водителям 140 млн руб. — общий уровень убытков страховщиков по таким ДТП

— общий уровень убытков страховщиков по таким ДТП 40 млн полисов — объем ежегодных продаж страховок

Из этого следует, что при средней цене ОСАГО в 5448 руб. подорожание полиса для каждого водителя составит 0,05% (или 3 рубля) .

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Но самое главное, страховым компаниям невыгодно проводить экспертизу после ДТП для установки конкретных поломок автомобиля, ставших причиной аварии. Такие расходы в 2 раза превысят по цене убытки, возникающие ввиду неисправности автомобиля. Страховщики не станут заниматься подобными вещами по причине ничтожной доли подобного типа ДТП в общем количестве аварий.

В РСА также считают, что поскольку страховщики поддержали инициативу об отвязке диагностической карты от полиса, две эти процедуры могут развиваться в полной мере независимо друг от друга. Однако есть еще одна проблема. Кроме проверки технического состояния машины в пунктах ТО замеряют уровень выброса СО 2 . Если все-таки процедуру отменят, то мы можем столкнуться с ухудшением экологической ситуации. Автомобилисты «за» или «против»? «За рулем» провел опрос и выяснил, верят ли наши читатели в отмену техосмотра:

16,64% — Да! Никаких сомнений

11,3% — Отменят, но вряд ли в этом году

41,19% — Поговорят и забудут

30,86% — Поживем — увидим Всего проголосовало 1442 человека. Большинство склоняется к мысли, что отмены не произойдет.

