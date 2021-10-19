14 сентября 2021 года в Государственную думу внесен законопроект об отмене техосмотра. Инициатором выступила фракция «Единая Россия». Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак обозначил, что документ законопроекта доработают совместно с кабмином. Однако уже в первом созыве планируется его принять.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения идею поддержали. Законопроект будет принят до 1 марта 2022 года.
Интересный факт. Сама по себе идея об отмене ТО не новая. Впервые ее предложила в 2016 году партия «Справедливая Россия». Однако тогда инициативу не поддержали.
Очевидно, что владельцам пунктов техосмотра совсем не на руку отмена процедуры. Это колоссальные убытки при том, что в переоборудование пунктов по новым правилам уже было вложено немало средств. По прогнозам экспертов, прибыль таких организаций может упасть в 5 раз.
А что изменится для нас с вами, рядовых водителей?
Отмена техосмотра повысит аварийность автопарка?
Петр Шкуматов
— Сами автомобилисты уже давно хотят отказаться от ТО, но административная ответственность не позволяет это сделать. Многие, а точнее около 80% водителей, диагностическую карту все равно покупают. Я уверен, что автовладельцы ─ сознательные люди, и они не садятся за руль, если понимают, что в машине что-то барахлит. Мы же не самоубийцы, в конце концов! Поэтому считаю правильным сделать ТО добровольной процедурой. Учитывая, что техосмотр ─ это отличная кормушка для чиновников, даже не знаю, стоит ли надеяться на принятие законопроекта об отмене процедуры.
Есть и полярное мнение на этот счет. В частности, многие считают, что гораздо опаснее станет передвигаться на такси. «За рулем» обращает внимание на формулировку, которая предусмотрена в законопроекте: «легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру». То есть техосмотр не будет отменен для такси, даже если автомобиль принадлежит физлицу.
ОСАГО подорожает?
Владимир Путин подписал закон, отвязывающий диагностическую карту от ОСАГО с 22 августа 2021 года. Многие автомобилисты стали переживать, что теперь страховой полис сильно подорожает. Разбираем по порядку — по данным РСА (Российский союз автостраховщиков):
- 2000 — среднее число ДТП по причине неисправности автомобиля
- 70 000 руб. — средний объем возмещения таким водителям
- 140 млн руб. — общий уровень убытков страховщиков по таким ДТП
- 40 млн полисов — объем ежегодных продаж страховок
Но самое главное, страховым компаниям невыгодно проводить экспертизу после ДТП для установки конкретных поломок автомобиля, ставших причиной аварии. Такие расходы в 2 раза превысят по цене убытки, возникающие ввиду неисправности автомобиля. Страховщики не станут заниматься подобными вещами по причине ничтожной доли подобного типа ДТП в общем количестве аварий.
В РСА также считают, что поскольку страховщики поддержали инициативу об отвязке диагностической карты от полиса, две эти процедуры могут развиваться в полной мере независимо друг от друга. Однако есть еще одна проблема. Кроме проверки технического состояния машины в пунктах ТО замеряют уровень выброса СО2. Если все-таки процедуру отменят, то мы можем столкнуться с ухудшением экологической ситуации.
Автомобилисты «за» или «против»?
«За рулем» провел опрос и выяснил, верят ли наши читатели в отмену техосмотра:
- 16,64% — Да! Никаких сомнений
- 11,3% — Отменят, но вряд ли в этом году
- 41,19% — Поговорят и забудут
- 30,86% — Поживем — увидим
Всего проголосовало 1442 человека. Большинство склоняется к мысли, что отмены не произойдет.