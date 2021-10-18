Остановку на «островках безопасности» запретят. Есть ли в этом смысл?

Внести изменения в Правила дорожного движения и запретить остановку на «островках безопасности» предложили Минтранс и МВД.

С проектом постановления правительства о внесении изменений в ПДД ознакомились РИА Новости. В документе, в частности, говорится: «Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности».

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в таких местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Мало того, что это некрасиво, но еще и небезопасно, особенно по ночам и зимой.

Согласно ПДД,

«островок безопасности — элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.

Планируемое нововведение избыточно, рассказал «За рулем» юрист Сергей Смирнов:

— На самом деле на сегодняшний день в ПДД и так установлен запрет на парковку в этих местах, потому что «островки безопасности» ограничены и обозначены сплошной линией разметки, которую попросту запрещено пересекать.

Но, видимо, для некоторых участников дорожного движения это не столь очевидно, и они продолжают ставить машины на «островках безопасности», поэтому это положение решили выделить.

Материалы по теме Никому не мешаю и платить не надо... Опасное заблуждение!

Но оно и не новое — еще в 2019 году в проекте поправок к ПДД это было учтено, но до сих пор так и не принято.

Также в Минтрансе и МВД сформулировали понятие СИМ и предложили правила передвижения для электросамокатов и гироскутеров.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Depositphotos и «За рулем»