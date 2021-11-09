Компания только что опубликовала очень интересное видео тестов безвоздушных шин. Ранее они успешно прошли испытания на долговечность. Теперь новинку проверили на электромобиле.
Tesla Model 3 с безвоздушными шинами Goodyear прекрасно маневрирует на скоростях до 88 км/ч. Сложно судить, но если присмотреться, то кажется, что автомобиль управляется немного иначе, чем с пневматическими шинами. Особенно это заметно во время резкой смены направления движения — есть какая-то инерция, словно от удара, из-за которой край машины вдруг приседает.
Безвоздушные шины должны быть безопасными и долговечными. Они не требуют обслуживания: латания проколов и подкачки.
«Мы рады перейти к новому этапу испытаний. Goodyear NPT могут работать на трассовых скоростях, сохраняя при этом управляемость, что является важной вехой», — говорит старший менеджер проекта безвоздушных шин Goodyear Майкл Рашита.
- Напомним, что разработкой безвоздушных шин занимается не только Goodyear, но и компания Michelin.
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Фото, видео: Goodyear