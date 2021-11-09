Если ехать «в лоб», есть риск не вписаться или сломать подвеску, поэтому некоторые едут по альтернативному варианту.

Автоспорт — это мир высоких технологий, запредельных скоростей и четко расчерченных траекторий. Однако человеческий фактор всегда остается решающим, ведь именно он делает гонки столь увлекательными. Дело даже не в ошибках и вылетах с трассы: зачастую нюансы прохождения одного единственного виража решают исход борьбы за титул чемпиона мира...

Очередное подтверждение тому — это видео со спецучастка одного европейского ралли. Поворот показан действительно непростой: он имеет острый угол и резкий перепад высот. Фактически полотно трассы в этом месте имеет грань, мгновенно меняя уровень — только что вы находились на крутом подъеме, но вот уже несетесь по горизонтальному участку в противоположном направлении.

Разнообразие техники в кадре также очень радует: Ford, Audi, Mitsubishi, Hyundai — раллийные болиды разных марок из недавнего прошлого или из прежних славных времен... Пилоты тоже на высоте, но... на высоте по-разному. Вираж настолько коварен, что попытка вписаться в него обычным способом — это серьезный эксперимент, к тому же сопряженный с риском повредить автомобиль. Поэтому появляется вариант №2 — обходной... Ну, а третий способ продемонстрировал последний герой видео на Suzuki.

Вы бы как в этом месте поехали?

Вероятно, гонщики будущего будут избавлены от подобных терзаний, потому что будут гоняться на летающих болидах.

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Видео: ВКонтакте / Главная дорога