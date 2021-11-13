Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — журнал За рулем

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Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022

Чувственные и хрупкие красотки и огромные грузовики отлично дополняют друг друга.

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11 знойных красоток и 14 автолегенд в календаре-2022

Длинноносый или тупоносый? С прицепом или без? Новый или ретро? В немецком календаре Trucker-Träume действительно найдется что-то для каждого любителя грузовиков. В календаре представлено множество различных машин в тщательно продуманных сценариях, и фотограф Франк Люцебек в очередной раз убедительно доказал, что эстетическая эротическая фотография возможна и с этими гигантами проселочных дорог.

Этот календарь — один из бестселлеров немецкого издательства Heel. Чувственные, хрупкие женщины и огромные грузовики отлично дополняют друг друга. В этом календаре вы найдете и Mercedes-Benz Actros, и старый Kenworth 1977 года, и эвакуатор DAF, и лесовоз Volvo, и американский Freighliner Coronado, а также необычные модели от MAN и Scania.

Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022

Широкоформатный плакат-календарь — отличный подарок не только водителям и любителям тяжелой техники. В календаре 14 плотных страниц глянцевой бумаги, просят за него от 14 до 19 евро, в зависимости от онлайн-площадки продаж.

Январь

Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022

Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022

Чувственные и хрупкие красотки и огромные грузовики отлично дополняют друг друга.

Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292225Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292224Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292226Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292227Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292228Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292215Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292216Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292217Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292218Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292219Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292221Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292220Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022 — фото 1292222Девушки и тяжелая техника: вышел календарь «Мечты дальнобойщика»-2022
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