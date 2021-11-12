Как сэкономить на ОСАГО: попробуйте агрегатор цен от 21 страховой

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На полисе ОСАГО можно сэкономить до 7000 руб., если сравнить цены у разных страховых перед покупкой. Рассказываем, как сделать это в приложении «ОСАГО онлайн» от bip.ru.

Почему цены на ОСАГО отличаются?

Каждая компания может выставить свой тариф (базовую ставку ОСАГО) в пределах 2471–5436 руб., при этом условия страхования всегда одинаковые. Сравнение цен у разных компаний помогает экономить: достаточно выбрать самый дешевый полис.

21 предложение от страховых на одном экране

Удобнее всего сравнивать цены в онлайн-агрегаторах: ездить в офисы и звонить в страховые не нужно. Например, приложение «ОСАГО онлайн» от bip.ru показывает предложения от 21 страховой за 1 минуту.

Вам остается выбрать самый дешевый полис и ввести данные: оригиналы и копии документов не понадобятся. Полис можно оплатить картой любого банка, и электронный полис придет на ваш email. Средняя экономия при покупке полиса через приложение — 1045 руб., но выгода может достигать и 7000 руб.

Удобное приложение с высоким рейтингом пользователей

Узнать цены в «ОСАГО онлайн» можно за минуту, а оформить полис за 15 минут. Это проще и удобнее, чем на сайтах и в приложениях страховых. У приложения высокие оценки пользователей: 4,6 в Google Play и 4,8 в App Store. Вот с чем это связано:

Электронный полис удобнее бумажного. По закону его можно показывать инспектору с экрана смартфона. В приложении на iOS он доступен даже офлайн.

По закону его можно показывать инспектору с экрана смартфона. В приложении на он доступен даже офлайн. Не нужно регистрироваться и оставлять много данных. Для расчёта цен нужно ввести лишь госномер машины, возраст, стаж и регион владельца автомобиля.

Для расчёта цен нужно ввести лишь госномер машины, возраст, стаж и регион владельца автомобиля. Поддержка в приложении. Оформить полис в «ОСАГО онлайн» не сложнее, чем заказать пиццу. Но если у вас будут вопросы по расчёту цен, напишите в чат внутри приложения или позвоните в bip . ru . Специалисты помогут оформить полис и сэкономить на ОСАГО.

Установите приложениеи узнайте, насколько дешевле стоит ваш полис.