Президент Франции получил новую игрушку

Этот DS 7 Crossback Elysee не так прост, как обычный DS, но и не так сложен, как Aurus или The Beast.

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Эммануэль Макрон получил новый автомобиль — специально подготовленный DS 7 Crossback Élysée.

Президентский… лимузин сделан на базе DS 7 Crossback E-Tense 300. Благодаря увеличенной на 200 мм колесной базе его длина составляет 4790 мм. Но это далеко не единственная доработка автомобиля.

Кроссовер имеет броню, оснащен держателями для флажков, мигалками и покрашен в синий чернильный цвет Ink Blue. Машина также украшена шильдиками RF (или, все же, FR? — неудачный дизайн), имеет уникальные 20-дюймовые колесные диски, специальную телекоммуникационную систему и антенну в виде акульего плавника.

В задней части салона установлены два отдельных кресла с обогревом и вентиляцией, а между ними находится длинная центральная консоль, в которой есть беспроводное зарядное устройство и пульт управления регулировками кресел. Также салон обшит кожей Basalt Black, алькантарой и украшен глянцевыми черными вставками.

Силовая установка не дорабатывалась. Это гибрид, состоящий из двигателя PureTech, двух электродвигателей и аккумуляторной батареи на 13,2 кВт·ч. Ее мощность составляет 300 л.с. и 520 Нм.

Конечно, броня и дополнительные 20 см длины повлияли на динамику президентского лимо-кроссовера. Если бы не они… Точнее, без них DS 7 Crossback E-Tense 300 разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а запас хода только на электротяге составляет до 58 км.

Сколько стоит Aurus, как у Владимира Путина? Ох, недешево!

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Фото: Citroen