Daimler и Visa превратили автомобиль в платежное устройство — журнал За рулем

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Daimler и Visa превратили автомобиль в платежное устройство

Компании давно сотрудничают в области интеграции платежной системы в автомобиль, и с 2022 года владельцы Mercedes-Benz смогут использовать новую технологию.

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С весны 2022 года европейские клиенты Mercedes-Benz смогут использовать технологию Visa для оплаты товаров и услуг прямо из автомобиля без применения дополнительных устройств.

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Клиенты Mercedes-Benz в Германии, Великобритании, а позже и на других европейских рынках смогут производить платежи в своих автомобилях с помощью датчика отпечатков пальцев. Для этого не требуется ни пароль, ни мобильный телефон. Благодаря технологии делегированной аутентификации Visa автомобиль становится платежным устройством. Покупки производятся напрямую через головное устройство, мультимедийную систему MBUX.

Daimler и Visa превратили автомобиль в платежное устройство

Глобальная платформа электронных платежей Mercedes Pay от Daimler Mobility позволяет заказывать и оплачивать различные товары и услуги, например, по обслуживанию и ремонту автомобиля или процессы заправки и парковки, прямо не выходя из салона. Облачная технология Visa Cloud Token Framework защищает и шифрует конфиденциальную платежную информацию с помощью токенов, путем преобразования и безопасного хранения данных.

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С помощью облачного токена другие устройства потребителя также можно подключить к карточному счету в банке потребителя. В приложении предусмотрена двухфакторная аутентификация.

Фото: Springer Professional

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