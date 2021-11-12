Новые штрафы: 30 000, 40 000, 50 000 рублей

На такие суммы будут штрафоваться злостные нарушители и рецидивисты. А кроме того, появится несколько новых штрафов — сейчас за подобное не штрафуют вообще.

Материалы по теме 6 важных изменений для водителей в ноябре 2021

В часть нового КоАП, посвященную дорожному движению (сейчас это глава 12, в будущем кодексе — глава 21), должно войти несколько ранее не применявшихся норм. Напомним, первая редакция нового Кодекса была представлена Минюстом в начале 2020 года, доработана, второй вариант появился в мае того же года, также ушел на доработку, а теперь опубликован третий.

В нем, в частности, фигурирует штраф за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции, он составляет 40 тысяч рублей, тогда как сейчас отказ остановиться грозит всего лишь потерей суммы от 500 до 800 рублей (ст. 12.25 КоАП). Ужесточились и другие штрафы, связанные с повторными нарушениями в течение года: за рецидив по нечитаемым номерам планируют наказывать суммой в 5000 рублей или лишать прав, а повторная остановка с тонировкой не по ГОСТу обойдется в 3000 рублей.

По проекту, в 30 000 рублей будет обходиться залог за задержанное транспортное средство пьяного водителя, а за езду в нетрезвом виде и с ребенком на борту накажут суммой до 50 000 рублей или сразу лишат прав. Некоторые санкции, известные нам по предыдущим редакциям нового КоАП, перекочевали и в нынешнюю: например, штраф за опасное вождение, а также лишение прав за три грубых нарушения в течение года.

Также планируется введение штрафов за управление ТС, не предназначенными для дорог общего пользования, за парковку на газоне, за выброс мусора из автомобиля. Кроме того, Минюст планирует отказаться от административного ареста водителей.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Помимо этого новый КоАП учитывает ошибки старого и не предполагает резкого роста штрафов, приводит слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина «Коммерсант». По данным источника, проект проходит согласование в 96 ведомствах и организациях, будет доработан и в очередной редакции выложен на сайт regulation.gov.ru.

Отдельное согласование должно пройти в Минфине, а в итоге Минэкономики даст проекту свое заключение, после чего новый КоАП будет внесен в правительство, однако сроков пока не называется.

Кстати, о лишении прав за три грубых нарушения мы уже рассказывали, срок лишения составит 1,5 года.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Игорь Генералов / ТАСС