Новый Genesis G90 - берегитесь, «немцы»

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Материалы по теме Genesis привез в Россию две новинки

Шпионские фотографии нового Genesis G90 публиковались уже много раз. И вот появился первый рендер автомобиля. Нас удивил не только дизайн передней части с широкой решеткой и очень узкими фарами, но и силуэт машины.

Также модель получит впечатляющего размера капот, словно под ним находится двигатель W12, и спрятанные заподлицо хромированные дверные ручки.

Известно, что новое поколение G90 будет длиннее нынешнего — площадь остекления автомобиля стала больше: за задними дверями появились окошки.

Ожидается, что 5-литровый бензиновый турбодвигатель V8 больше устанавливаться на автомобиль не будет, а его заменит битурбированный 3,5-литровый мотор V6. Будет и полностью электрическая версия седана.

Также G90 будет оснащаться пневматической подвеской и автономной системой вождения третьего уровня.

В продажу новинка поступит в первом квартале 2022 года. Сначала в Южной Корее, затем в США, а потом и в России ближе к концу 2022 года.

Скоро все Hyundai, Kia и Genesis получат ИИ в базе.

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Фото, видео: YouTube