Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — журнал За рулем

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Новый Genesis G90 - берегитесь, «немцы»

Корейский премиум становится все ближе к Mercedes-Benz S-класса, Audi A8 и BMW 7-й серии. Судите сами.

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Шпионские фотографии нового Genesis G90 публиковались уже много раз. И вот появился первый рендер автомобиля. Нас удивил не только дизайн передней части с широкой решеткой и очень узкими фарами, но и силуэт машины.

Также модель получит впечатляющего размера капот, словно под ним находится двигатель W12, и спрятанные заподлицо хромированные дверные ручки.

Известно, что новое поколение G90 будет длиннее нынешнего — площадь остекления автомобиля стала больше: за задними дверями появились окошки.

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»

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Ожидается, что 5-литровый бензиновый турбодвигатель V8 больше устанавливаться на автомобиль не будет, а его заменит битурбированный 3,5-литровый мотор V6. Будет и полностью электрическая версия седана.

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»

Также G90 будет оснащаться пневматической подвеской и автономной системой вождения третьего уровня.

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»

В продажу новинка поступит в первом квартале 2022 года. Сначала в Южной Корее, затем в США, а потом и в России ближе к концу 2022 года.

Фото, видео: YouTube

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»

Корейский премиум становится все ближе к Mercedes-Benz S-класса, Audi A8 и BMW 7-й серии. Судите сами.

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292608Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292607Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292606Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»
Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»

Корейский премиум становится все ближе к Mercedes-Benz S-класса, Audi A8 и BMW 7-й серии. Судите сами.

Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292607Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292608Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы» — фото 1292606Новый Genesis G90 — берегитесь, «немцы»
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