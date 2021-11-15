В Госдуме разъяснили, кого коснутся штрафы за непройденный ТО

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, следует уточнить соответствующее положение КоАП, чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике.

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Спикер Госдумы сообщил, что после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев такие штрафы будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра, напомнил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснется 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Сделано это для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Вячеслав Володин обратил внимание, что от граждан стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом о том, как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты в размере 2000 рублей.

«В этой связи правильно будет пояснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным», — написал он.

Несмотря на то, что на остальных штраф распространяться не должен, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, необходимо уточнить положения статьи 12.5 КоАП.

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Володин сообщил, что Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и Комитет по государственному строительству и законодательству возьмут этот вопрос на контроль.

Правительство одобрило отмену техосмотра , и законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. нет никаких сомнений, что закон будет принят.



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