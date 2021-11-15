Skoda сделает еще более компактный кроссовер

Модель будет отличаться и невысокой стоимостью, а ее длина составит менее 4 метров.

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Компания намерена разработать небольшой кроссовер для развивающихся рынков. Речь идет об Индии, и не исключено, что и о России. Модель будет меньше, чем Kushaq — этот кроссовер уже продается на индийском рынке и является самым маленьким в модельном ряду чешского автопроизводителя. Его длина составляет 4225 мм. В Европе же самым миниатюрным кроссовером Skoda является Kamiq (4241 мм).

В беседе с Autocar India председатель правления Skoda Томас Шефер заявил, что компания рассматривает возможность выпуска еще более компактного кроссовера.

«Сегмент, в котором длина кроссоверов составляет менее 4 метров — сложный. Они должны быть вместительными и хорошо выглядеть», — говорит Шефер.

Skoda Kushaq

Он также добавил, что цена платформа составляет около 70% стоимости автомобиля, и в компании намерены работать над ее удешевлением. Уже ясно, что для снижения себестоимости платформы новинка должна быть представлена на многих рынках, а не только на одном, как Kushaq. Также кроссовер получит безнаддувный бензиновый двигатель 1.0 MPI и турбированный мотор 1.0 TSI.

Конкурировать новый кроссовер Skoda будет с такими автомобилями, как Citroen New C3, Hyundai Venue, Kia Sonet, Nissan Magnite, Honda ZR-V, Toyota Raize и Tata Nexon. Ни одна из этих моделей в России не представлена.

А вот каким будет новый Skoda Superb.

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Фото: Skoda