Лукойл успешно решает проблему LSPI

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Автопроизводители все чаще оснащают машины малолитражными бензиновыми турбодвигателями с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания.

Уже не секрет, что побочным эффектом этого тренда, направленного на экономию топлива, стало появление феномена LSPI (Low Speed Pre Ignition) — преждевременного воспламенения топливной смеси на малых оборотах. Проблема эта может приводить к повреждению поршней двигателя. Справиться с новым «вызовом» помогает подбор специальных рецептур моторных масел.

К настоящему моменту в портфеле ЛУКОЙЛа уже четыре вида масел GENESIS, официально получивших свежие допуски к применению Американского нефтяного института (API SP) и Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC GF­6A и ILSAC GF­6B). Новые стандарты, помимо жестких требований к экономичности, защите от износа и отложений, аттестуют и стойкость к LSPI.

«Первопроходцами», успешно прошедшими тесты по этим спецификациям, стали LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W—30, GENESIS SPECIAL XFE 5W—30, 0W—20 и GENESIS ARMORTECH PLUS 0W—16. К слову, последнее моторное масло ЛУКОЙЛ пока производит лишь для зарубежных рынков. В России столь радикально маловязкие масла (0W—16) еще не имеют широкой «аудитории», а зарубежные автопроизводители только начинают выпуск двигателей, «заточенных» под энергоэффективные масла 0W—16.

Про специфику LSPI-испытаний редакции ZR.RU рассказал Владислав Тугусов, начальник управления научно-технического развития ЛЛК-Интернешнл (100% дочернего предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», ответственного за ведение глобального бизнеса смазочных материалов):

«Для борьбы с эффектом LSPI необходимо использовать особую комбинацию моющих присадок (детергентов). Опыт прежних лет показал, что традиционные детергенты на основе сульфонатов кальция могут увеличивать частоту возникновения феномена LSPI, поэтому в новых рецептурах масел для малолитражных турбированных двигателей с высокой степенью компрессии, оборудованных системой непосредственного впрыска (GDI / TGDI), содержание моющих присадок на основе кальция значительно снижено. В современных пакетах присадок часть кальциевых детергентов заменена на магниевые, не вызывающих возникновения LSPI. Более того, практика показывает, что присадки, содержащие цинк, фосфор и молибден, помимо своих основных (противоизносных) функций, также помогают снизить вероятность LSPI.

Проблему решает сочетание эффективных антиокислительных присадок и качественных базовых масел. Наиболее вероятно возникновение LSPI именно в старом масле с длительным пробегом, по мере увеличения которого присадки постепенно срабатываются, а роль базового масла возрастает. В целом, наш опыт тестирования указывает на то, что проявление LSPI зачастую зависит от конструкционных особенностей двигателей конкретного автопроизводителя. Все эти факторы мы учли в обновленных рецептурах LUKOIL GENESIS, сохранив высокий уровень и других важных характеристик масел».