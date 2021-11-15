В автопроме начинается новый дефицит

Это может привести к еще более стремительному подорожанию автомобилей из-за их нехватки у дилеров.

Материалы по теме Дефицит на автомобили: он есть почти у всех марок

Дефицит микрочипов привел к нехватке новых автомобилей и их значительному подорожанию. Теперь ситуация станет еще сложнее — из-за дефицита магния.

Это произошло потому, что Китай сократил объемы добычи данного металла, широко используемого в изготовлении алюминиевых сплавов. Причины — самые обычные для современного мира: экологические требования. Проще говоря, в Китае введен лимит потребления электроэнергии, и заводы вынуждены сокращать производство.

Тем временем около 90% магния на мировом рынке поступает именно из Китая. Но пока запасы магния еще есть.

«Мы обеспокоены снижением доступности магния, но, учитывая запасы, которые у нас есть, и уже реализованные поставки, мы хорошо обеспечены в течение этого года», — цитируют «Известия» слова старшего вице-президента компании Norsk Hydro Хальвора Молланда.

Но запасы невелики и закончатся уже к концу ноября. Результатом станут сокращение производства, подорожание алюминиевых сплавов и даже закрытие предприятий. Также появится дефицит запчастей, изготавливаемых из алюминия.

Но есть и другое мнение — дефицита не предвидится, если производство запчастей будет вестись в Китае, так как на внутреннем рынке нехватки магния не ожидается. Эта страна, в первую очередь, обеспечивает свои потребности.

«Сегодня Китай является одним из крупнейших производителей автозапчастей в мире. Он не только полностью обеспечивает собственный автопром, но и с успехом экспортирует эту продукцию во многие страны мира. Например, завод в Нинбо — крупнейший в Китае в своем сегменте. Сюда поступают конвейерные заказы от Porsche, Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многих других известных брендов. А учитывая тот фактор, что внутренний рынок Китая не испытывает дефицита магния, в отличие от Европы, то опасаться какого-либо дефицита запчастей не стоит. Это же касается и колесных дисков, а учитывая тот факт, что в большинстве дисков магния и вовсе нет, ситуация больше походит на искусственное нагнетание напряжения на рынке металлов с целью повышения цен», — говорит президент маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru Владислав Соловьев.

Дефицит образовался и на вторичном рынке — найти 3-5-летний автомобиль становится все сложнее.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash