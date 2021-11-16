Сейчас подобрать новую машину не так-то просто. Вроде бы и в салонах они есть — но без дилерской наценки не продадут, да и нужной комплектации вы вряд ли дождетесь. А еще все пугают, что дальше будет только хуже — цены растут как на дрожжах, буквально каждый месяц, и тормозить не собираются. Но новая машина — это все же дорогостоящая покупка, и с бухты-барахты принимать решение тут нельзя.
Мы провели опрос и поинтересовались у читателей, сколько времени вы готовы потратить на поиск нового автомобиля? От месяца до трех — 24% респондентов, в неделю уложатся 14%, не менее полугода процесс займет у 7%, и 55% выбрали ответ «столько, сколько необходимо».
Опрос на сайте «За рулем» проводили в октябре 2021 года, в нем участвовало около 1000 человек.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— За полгода средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на рекордные 12%. Сказалось и повышение цен заводами, и резко возросшие надбавки дилеров, играющих на дефиците новых машин. Сегодняшний рынок побуждает «хватать не глядя» — любые комплектации, какие есть в наличии. А базовые вообще исчезли с прилавков, и неизвестно — вернутся ли в ближайший год. Цены же по-прежнему будут расти.
Из-за этого длительный поиск нужного автомобиля стал проигрышным подходом. Я не стал бы откладывать покупку на потом: то, что сегодня стоит столько-то, через пару месяцев станет дороже на 100 или 300 тысяч — смотря какая модель. Многие покупатели в этом году купили не то, что хотели. Часть избрала не ту марку, которую планировала изначально.
Хотя при бюджете, достаточном только для новой Гранты, все иные варианты выбора обитают на вторичке. Но там подорожание в этом году шло еще стремительнее, чем на первичном рынке.
Фото: «За рулем» и Depositphotos