Сколько времени люди готовы потратить на поиск новой машины, и разумно ли это — тянуть с покупкой? Мы провели опрос на эту тему и узнали мнение специалиста.

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Сейчас подобрать новую машину не так-то просто. Вроде бы и в салонах они есть — но без дилерской наценки не продадут, да и нужной комплектации вы вряд ли дождетесь. А еще все пугают, что дальше будет только хуже — цены растут как на дрожжах, буквально каждый месяц, и тормозить не собираются. Но новая машина — это все же дорогостоящая покупка, и с бухты-барахты принимать решение тут нельзя.

Мы провели опрос и поинтересовались у читателей, сколько времени вы готовы потратить на поиск нового автомобиля? От месяца до трех — 24% респондентов, в неделю уложатся 14%, не менее полугода процесс займет у 7%, и 55% выбрали ответ «столько, сколько необходимо».



Опрос на сайте «За рулем» проводили в октябре 2021 года, в нем участвовало около 1000 человек.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— За полгода средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на рекордные 12%. Сказалось и повышение цен заводами, и резко возросшие надбавки дилеров, играющих на дефиците новых машин. Сегодняшний рынок побуждает «хватать не глядя» — любые комплектации, какие есть в наличии. А базовые вообще исчезли с прилавков, и неизвестно — вернутся ли в ближайший год. Цены же по-прежнему будут расти.

Из-за этого длительный поиск нужного автомобиля стал проигрышным подходом. Я не стал бы откладывать покупку на потом: то, что сегодня стоит столько-то, через пару месяцев станет дороже на 100 или 300 тысяч — смотря какая модель. Многие покупатели в этом году купили не то, что хотели. Часть избрала не ту марку, которую планировала изначально.

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Хотя при бюджете, достаточном только для новой Гранты, все иные варианты выбора обитают на вторичке. Но там подорожание в этом году шло еще стремительнее, чем на первичном рынке.

Фото: «За рулем» и Depositphotos