Спецы приедут на дом: появился новый способ быстро продать автомобиль

Программу выкупа авто у частных лиц запустил Сбер.

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Пользователи платформы СберАвто, которые хотят быстро и безопасно продать свое авто, смогут сделать это на специальном сайте. Пока услуга доступна жителям Москвы, в 2022 году планируется выход проекта на федеральный уровень.

Специалисты сервиса выкупают машину после оценки его состояния и рыночной стоимости. Сделка проходит в одном из отделений Сбера, владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет. Клиенту доступна выездная диагностика и оценка автомобиля — команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа. Также проводят и криминалистическую экспертизу. Оценка стоимости автомобиля производится с помощью одной из самых популярных на рынке систем для определения ликвидности и специалистами-андеррайтерами. Сделка займет всего несколько часов: от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет.





Таким образом в СберАвто стремятся создать бесшовный клиентский путь, начиная от продажи авто и заканчивая покупкой нового. Уже сейчас уровень лояльности пользователей в СберАвто составляет более 80%, а статистика показывает, что клиенты, планирующие покупку, также хотят побыстрее продать свой нынешний автомобиль. Поэтому и решили создать этот сервис.

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Пока к выкупу принимают машины младше 10 лет с пробегом не более 200 тысяч километров, которые не были в коммерческом использовании и с левым рулем. К выкупу могут не подойти авто в аварийном состоянии или оформленные на юрлицо.

Реализовывать эти автомобили сервис будет через партнерскую сеть.

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