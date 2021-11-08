Спецы приедут на дом: появился новый способ быстро продать автомобиль — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Спецы приедут на дом: появился новый способ быстро продать автомобиль

Программу выкупа авто у частных лиц запустил Сбер.

Материалы по теме
Назвали лучшее время для продажи и покупки автомобиля

Пользователи платформы СберАвто, которые хотят быстро и безопасно продать свое авто, смогут сделать это на специальном сайте. Пока услуга доступна жителям Москвы, в 2022 году планируется выход проекта на федеральный уровень.

Специалисты сервиса выкупают машину после оценки его состояния и рыночной стоимости. Сделка проходит в одном из отделений Сбера, владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет. Клиенту доступна выездная диагностика и оценка автомобиля — команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа. Также проводят и криминалистическую экспертизу. Оценка стоимости автомобиля производится с помощью одной из самых популярных на рынке систем для определения ликвидности и специалистами-андеррайтерами. Сделка займет всего несколько часов: от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет.

Материалы по теме
Огромный штраф для пассажира — коснется каждого!Эпидемия, о которой в России не принято говоритьРоссийская инициатива, которая спасет множество жизней

Таким образом в СберАвто стремятся создать бесшовный клиентский путь, начиная от продажи авто и заканчивая покупкой нового. Уже сейчас уровень лояльности пользователей в СберАвто составляет более 80%, а статистика показывает, что клиенты, планирующие покупку, также хотят побыстрее продать свой нынешний автомобиль. Поэтому и решили создать этот сервис.

Материалы по теме
Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

Пока к выкупу принимают машины младше 10 лет с пробегом не более 200 тысяч километров, которые не были в коммерческом использовании и с левым рулем. К выкупу могут не подойти авто в аварийном состоянии или оформленные на юрлицо.

Реализовывать эти автомобили сервис будет через партнерскую сеть.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Lada Largus Cross против Opel Combo Life: тест и обзор
Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов
Kia Ceed SW: тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров608Количество комментариев2
Оцените материал
0:—2
Читать комментарии (2)
Загрузка...