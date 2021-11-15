Болгары рассказали о ЗИЛе-131: не машина, а таракан!

В конструкции этой модели было много интересных мелочей, на которые обратил внимание болгарский портал «Факти».

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Стартовало производство грузовиков ЗИЛ-131 еще в 1966 году. Делали машину для Вооруженных сил СССР, но потом она нашла применение и в народном хозяйстве. Первой интересной особенностью ЗИЛ-131 был подключаемый передний мост — для 1966 года это был прорыв. Переключать его можно было при помощи специального рычага, расположенного прямо в кабине.

Следующей особенностью ЗИЛ-131 была блокировка второй и четвертой передач. Такая система стояла не на каждой машине, но на большинстве, пишет издание «Факти». Это было необходимо для безопасного спуска грузовика с крутого уклона и при движении по сложной местности, предотвращая произвольное переключение нужной передачи.

Интересная функция у ЗИЛ-131 — дополнительный замок зажигания. Второй замок был резервной системой РС331, если начинал подводить основной электронный коммуникатор. Активировать его можно было прямо из кабины, но использовать разрешалось только в крайних случаях, это было не безвредно для двигателя.

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В комментариях болгары охотно делились своими воспоминаниями. Встречаются такие мнения: «Только тот, кто водил это „чудо“, знает, один день ездишь — три дня ремонтируешь! Расход 70 литров на 100 километров», «это копия американского грузовика», «американцы водят грузовики только с кондиционерами — поэтому у них и задницы двухметровые, а у русских оружие и грузовики надежные!», «Они до сих пор есть в нашей армии! Хотя мы в НАТО», «Не машина, а таракан — выживет в любых условиях. О такой неприхотливой машине ковбои могут только мечтать».

Фото: Depositphotos