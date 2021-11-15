Популярный кроссовер без «накруток»? Да, это возможно

Вы не покупаете автомобиль, а вносите за него ежемесячную плату, которая может списываться с вашего счета автоматически.

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Непростая ситуация, сложившаяся в последнее время с дилерскими допами и накрутками цен, сподвигла некоторые компании на ответные меры. Например, Nissan и сервис СберАвтоподписка предлагают решить вопрос кардинально и обратиться к новой форме владения автомобилем. По задумке, программа долгосрочной аренды Nissan Drive должна избавить от необходимости думать о техническом обслуживании, шиномонтаже, страховке и прочих привычных заботах.

Вы не покупаете автомобиль, а вносите за него ежемесячную плату, которая может списываться с вашего счета автоматически. Никакой отдельной предоплаты не требуют- просто оплачиваете месяц и забираете машину.

«Наша команда видит огромное будущее в совместном продукте: с одной стороны — многолетний опыт производителей, знающих все потребности клиентов, с другой стороны — мы, предлагающие рынку продукт „под ключ“ (финансирование, работа с клиентом, управление парком), создавая новые способы владения. Такая синергия позволяет предложить клиенту лучшие условия. Автомобили предлагаются в максимальных комплектациях — это позволит клиентам с особенным комфортом оценить новый способ владения», — говорит Никита Чернов, коммерческий директор сервиса СберАвтоподписка.

Для получения автомобиля нужно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу — 20, 25 или 30 тысяч километров в год. Далее вы согласовываете время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть либо обменять на новый.

Комплектации и стоимость ежемесячного платежа*

Qashqai 2.0L 4WD CVT LE+ — 42 050 рублей

Qashqai 2.0L P 4WD CVT LE Top — 42 300 рублей

X-Trail 2 4WD CVT SE Top — 46 300 рублей

X-Trail 2.5 4WD CVT LE Top — 50 300 рублей

*При условии пробега 20 тыс. км / год; сумма включает НДС

Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП. Сейчас подписка Nissan Drive доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая Московскую и Ленинградскую области), но в дальнейшем планируется запустить ее по всей России.

Арифметика показывает, что с учетом бешеных дилерских и кредитных накруток трехлетнее владение бюджетным кроссовером обходится на 200–250 тысяч рублей дороже подписки.

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Фото: Nissan, СберАвтоподписка