Новые реалии 2021: подписка на машину… дешевле покупки!

Сервис «машина по подписке» входит в моду. Но так сложилось, что подавляющее большинство россиян пока склонны доверять схеме, при которой автомобиль становится их собственностью.

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Вся проблема в том, что сейчас, в эпоху глобального дефицита новых автомобилей, дилеры попросту не продают их без колоссальных накруток. Несколько сотен тысяч или даже миллионов рублей сверху просят за копеечные аксессуары или вообще ни за что. Официальные прайс-листы уже ничего не значат. Но прибавка за «допы» хотя бы сразу видна, а ведь есть еще скрытые платежи, которые всплывут уже при обсуждении деталей сделки .

У дилеров

Давайте прикинем реальную цену новой машины сегодня.

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Самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Средняя стоимость по прайсу составляет 1,6 млн рублей. К ним нужно добавить 300–400 тысяч, которые накрутит дилер «за коврики». Значит, при покупке за наличные выложите добрых два миллиона . Неподъемно? Вам с удовольствием предложат кредит. Только он будет рассчитываться уже от суммы порядка 2,3 млн рублей. Еще 300 тысяч добавят обязательное страхование жизни и каско по тарифу примерно вдвое больше, чем если бы вы обратились к обычному страховщику или брокеру.

Ставка по кредиту, в среднем, составит 14–15%. При первом взносе в 575 000 рублей (25%) в рассрочку пойдет 1 725 000. Возьмем стандартный срок автокредита — три года. Ежемесячно будете платить почти 60 тысяч рублей и по итогу переплатите около 428 тысяч рублей.

Итого: новый Hyundai Creta обойдется в 2 728 000 рублей. Добавим сюда каско на второй и третий годы, три полиса ОСАГО, второй комплект резины и расходы на шиномонтаж — и финальная сумма окажется порядка 2 950 000 рублей.

А что с подпиской?

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Эта схема владения подразумевает, что всё необходимое включено в ежемесячный тариф — 36 900 рублей. Вряд ли он останется неизменным все три года, но для простоты возьмем его. Сумма выйдет 1 328 400 рублей. В 2,2 раза дешевле. Ну, не совсем. В случае подписки вы прекратили платить, и автомобиля у вас больше нет. А после покупки он у вас остается.

Сейчас за трехлетнюю Крету в средней комплектации можно выручить 1,4 млн рублей. И через три года точно меньше не будет.

Арифметика показывает, что с учетом бешеных дилерских и кредитных накруток трехлетнее владение Кретой обойдется примерно на 200–250 тысяч рублей дороже подписки . Хорошо, с учетом неизбежного подорожания подписки, — пускай будет равенство сумм. Однако мы рассмотрели покупку средней комплектации, а по подписке выдают исключительно топовые версии. Так что по факту разница окажется даже больше — до полумиллиона рублей.

А если машина подороже?

С дорогими моделями разница выйдет еще ощутимее: накрутки на них больше, а дешевеют они с годами быстрее. При таких вводных стоит ожидать всплеска интереса к подписке. Благо, ее предлагают все новые и новые бренды. И даже сторонние компании вроде Сбера (СберАвтоподписка). Мало того, что ни о чем не заботишься, так еще и платишь на круг меньше!

Комментарий эксперта

— Цена на подписку для клиента, в среднем, составляет 1,7–2% от рекомендованной розничной цены и зависит от срока подписки, договоренностей с импортерами и ликвидности выбранной модели. Если авто стоит 1 млн, то стоимость подписки составит 17–20 тысяч рублей в месяц; если 4 млн, то, соответственно, 70–80 тысяч рублей в месяц со всеми включенными в платеж услугами. Мы стараемся сохранить цену на уровне, который позволит клиенту владеть автомобилем по той же цене, как если бы этот же автомобиль он приобретал самостоятельно, эксплуатировал, а через три года продавал.

Подводные камни

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Но не всё так просто. Автомобили по подписке нужно «ловить», их нет в наличии в свободном доступе. И к ним нужно крайне бережно относиться, чтобы не попасть на большие штрафы при возврате. Подробнее о «засадах» подписки рассказано тут.

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Не пора ли принять новую реальность? Действительно, сегодня выгоднее не покупать, а брать в аренду. Пока это сложно: требуется время привыкнуть, посчитать. Но и не будем забывать, что со стоимостью новых автомобилей сейчас творится что-то невообразимое. Так что совет такой: если машина нужна сейчас и вы не боитесь нового, вам подойдет подписка. А коль есть время повременить, дождитесь нормализации ситуации в дилерских центрах. Тогда и посчитаем еще раз.

Фото: СберАвтоподписка, Unsplash