Продавец оформит все страховки, но за это возьмет с вас деньги. А за повреждения автомобиля оштрафует «подписчика»!

Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически):

Материалы по теме Автомобиль по подписке: выгодно или нет?

— В материале про автомобили по подписке указано, что поставщик услуги оплачивает страховку машины. Но он же грозит санкциями за царапины и прочие повреждения. Как это понимать?

Нас убеждают, что владение машиной «в подписку» — минимум хлопот. За вас оформляют все страховки, платят налоги, делают ТО (иногда включена даже доставка машины в сервисный центр), меняют шины по сезону, производят круглосуточную помощь на дороге (в известном радиусе от больших городов).

— Понимать просто: бесплатного сыра в рамках услуги «автомобиль по подписке» нет. Считайте, что страховку клиенты оплачивают заранее: она входит в состав арендной платы. А дополнительные штрафы за повреждения следует воспринимать как компенсацию убытков за вынужденный простой машины в ходе ее ремонта. К тому же угроза санкций повышает ответственность водителя.

Весьма неприятный и плохо прогнозируемый минус подписки — финальная расплата за мелкие повреждения. А если серьезная авария? Машина застрахована, но вам ее уже не вернут — заключайте новый договор.







У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!