Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически):
— В материале про автомобили по подписке указано, что поставщик услуги оплачивает страховку машины. Но он же грозит санкциями за царапины и прочие повреждения. Как это понимать?
Нас убеждают, что владение машиной «в подписку» — минимум хлопот. За вас оформляют все страховки, платят налоги, делают ТО (иногда включена даже доставка машины в сервисный центр), меняют шины по сезону, производят круглосуточную помощь на дороге (в известном радиусе от больших городов).
— Понимать просто: бесплатного сыра в рамках услуги «автомобиль по подписке» нет. Считайте, что страховку клиенты оплачивают заранее: она входит в состав арендной платы. А дополнительные штрафы за повреждения следует воспринимать как компенсацию убытков за вынужденный простой машины в ходе ее ремонта. К тому же угроза санкций повышает ответственность водителя.
Весьма неприятный и плохо прогнозируемый минус подписки — финальная расплата за мелкие повреждения. А если серьезная авария? Машина застрахована, но вам ее уже не вернут — заключайте новый договор.
- Своя машина, такси или каршеринг — что выгоднее? Все расчеты — тут.
- Самостоятельный ремонт рычагов, тяг, наконечников трапеций достаточно сложен ввиду отсутствия необходимого оборудования и инструментов. Поэтому изношенные запчасти лучше заменять своевременно.
- Автомобильный органайзер «За рулем» на спинку переднего сиденья, выполненный из спанбонда плотностью 100 г/м, поможет вам компактно разместить все необходимые вещи.
Фото: Hyundai