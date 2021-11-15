Российский Sandero Stepway: подробности по внешности и комплектации

АВТОВАЗ уже начал пробную сборку этих машин по основной технологии. Старт серийной сборки в Тольятти - июнь 2022 года.

«Приподнятые» седан Logan Stepway и хэтчбек Sandero Stepway третьего поколения, построенные на новой платформе CMF-B, в российской версии будут отличаться по дизайну от уже известных европейского и турецкого вариантов. Как сообщает Avtograd News (авторство нижеприведенного рендера принадлежит этому источнику) со ссылкой на собственные данные, у обеих моделей будут оригинальные крылья, капот, бампер и решетка радиатора.

Головная оптика будет трехуровневой, под линией капота разместятся широкие светодиодные ДХО. На уровне ниже — трехсекционные фары, которые в базовой комплектации будут галогеновыми, в средних версиях — комбинированными, а в топ-вариантах — полностью светодиодными. Нижняя часть бампера отведена под галогеновые противотуманные фары.

Задняя часть также будет отличаться оригинальным бампером и светодиодными фонарями, состоящими из двух частей, тогда как на европейском варианте они цельные. У хэтчбека Sandero Stepway место под задний номерной знак находится на задней двери, у Logan Stepway — на бампере.

Топ-комплектация оснащается двигателем Н4М (1,6 л, 113 л.с.), работающим в паре с вариатором или 6-ступенчатой МКП. В максималке у автомобиля будет: мультимедийный центр, цифровые приборы, система выбора режима движения (эко, стандарт и спорт; при смене режима меняется стиль приборной панели и атмосферная подсветка салона), мультируль с подрулевыми лепестками (для версий с вариатором) и регулировкой по углу и вылету, обогрев лобового стекла, обогрев всех сидений, датчики дождя и света, электропривод зеркал с повторителями поворота, 4 стеклоподъемника, подсветка зеркал в козырьках, разъемы для гаджетов, запуск с кнопки, два парктроника, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, антена «акулий плавник».

По отделке салона (обивка сидений и вставки на передней панели и дверях) такие варианты: ткань, экокожа, комбинированная. Также в отдельных версиях будет предложена двухцветная окраска кузова.

Силовые агрегаты и состав комплектации более простых версий пока не уточняются. Сборка машин будет идти на АВТОВАЗе, и, по данным источника, с октября автомобили в топ-комплектации уже собираются по основной технологии небольшими партиями. К настоящему моменту изготовлено несколько десятков машин, предназначенных для испытаний.

Начало серийного выпуска запланировано на июнь 2022 года.

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Фото: Avtograd News