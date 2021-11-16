Путин велел штрафовать с помощью приложения

Наказывать нарушителей будут на основе снятых людьми на свои смартфоны фото и видео.

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Новая система «наблюдения» должна появиться к 1 июня 2022 года. Об этом распорядился президент России Владимир Путин. Фиксация нарушений правил дорожного движения будет вестись обычными гражданами с помощью личных смартфонов, если в них установлено специальное приложение. Технически это возможно и сегодня. Например, с помощью приложения «Помощник Москвы» нарушителей наказывают за неправильную парковку. При этом прочной законодательной базы для этого до сих пор не существует. Поэтому одним из поручений президента стало:

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки».

Таким образом, количество штрафов, как ожидается, существенно увеличится, а контроль соблюдения ПДД станет повсеместным.

— Идея в том, чтобы узаконить «Народный инспектор». Сейчас-то «почти автоматом» можно выносить постановления о наложении штрафов только при получении сведений с камер, которые внесены в реестр средств измерений, правильно установлены, юстированы и так далее. А если кто-то предоставляет частное видео с нарушением, то нужно завести дело, разобраться во всех обстоятельствах — и только потом принимать меры.

Государство настойчиво хочет передать часть репрессивных функций своим гражданам. Сосед паркуется на щебенке, но ты считаешь это место газоном — фотографируй, вдруг оштрафуют? У нас ведь до сих пор непонятно, где дорога, где газон, а где десятилетиями заезженный пустырь: глаза говорят одно, а на картах муниципалитетов и ЖЭКов может быть совсем другое.

Более того, Кабмин также «должен проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения». Какие именно полномочия? В каком объеме? Это мы узнаем позже. Но регионы ради пополнения бюджета своего не упустят.

Понятно, что штрафная экономика будет процветать. При этом и впредь будут появляться в новостях личности, устраивающие тяжелые аварии и у которых по 600 неоплаченных штрафов. Одно другому не мешает: под раздачу всегда попадают обычные водители, а не племянники прокурора района. И понятно, что к реальной безопасности все это имеет весьма отдаленное отношение.

Ну что, будем со следующего года потихоньку подставлять друг друга, вспоминая Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

Об особенностях изменений в новый КоАП вы можете узнать здесь.

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