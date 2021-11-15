Новый КоАП: 3000 рублей за «вышивание»

Законотворцы в очередной раз показали нам, как умеют решать важнейшие проблемы. КоАПом и рублем.

Было опасное вождение — теперь не будет?

В начале ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый КоАП РФ, а штраф составит 3000 рублей.

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Идиотов на дорогах хватает. И с ними надо что-то делать — спору нет. Но если вы думаете, что будут бороться исключительно с хамами, которые «не видят берегов» и не знают Правил, то сильно ошибаетесь. Бороться будут со всеми — даже с теми, кто проспал поворот (а навигация на дорогах у нас еще та) и резче перестроился через два ряда, никому не помешав.

Единственная формулировка «опасного вождения» была взята из предложений редакции журнала «За рулем», написанных несколько лет назад, когда над этим еще работала комиссия Игоря Шувалова, в ту пору первого заместителя председателя главы Правительства. Понятие требовало расшифровки, детализации и разъяснений — однако до этого не дошло. Ведь чтобы не ездили опасно, нужен лишь штраф. И он будет.

Что такое безопасная дистанция? Что такое безопасный или опасный боковой интервал? Опасные ускорения или перестроения? Опасное торможение? Про мотоциклистов лучше и не вспоминать.

Безопасная дистанция — это...

С дистанцией еще хоть как-то понятно: чтобы успеть остановиться и не влететь в идущий впереди автомобиль. Но ведь есть лето и зима, дождь и туман, снег и гололед, опытный и неопытный водитель, износ шин и т. д. Они всё это в камеры пропишут? Щас!

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В Германии хотя бы есть попытка «оцифровать» безопасную дистанцию: у них это половина от значения скорости, выраженная в метрах. Если едешь со скоростью 100 км/ч, то безопасной дистанцией до идущего впереди автомобиля считается расстояние 50 метров. В России ничего подобного нет.

Как нет цифрового описания опасного бокового интервала. Сейчас в Москве после «заужайзинга» полос любой боковой интервал опасен — особенно если рядом автобус или мусоровоз.

А если купил Lamborghini, то безопасное ускорение до 100 км/ч — это за сколько? С динамикой Гранты?

Следить будут камеры. Или все же инспекторы?

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Блюсти порядок на дороге поручат камерам, в программном обеспечении пропишут вполне конкретные цифровые данные, потому что камеры не умеют думать, они умеют только считать. Какие именно данные? Узнаем потом. И если вам покажется, что вы перестраивались вполне спокойно, объезжая сломавшийся в полосе автомобиль, но при этом придет штраф, доказывать вы это будете долго и почти безрезультатно. Сначала ножками пойдете выбивать видео, потом будете писать прошения и объяснять, как объезжали сломанную машину или выгрызенную шипами колею с водой, чтобы не попасть на аквапланирование. А подмахиваться такие штрафные постановления будут не глядя: с каждым конкретным «недержанием» интервала разбираться времени нет.

Если же следить за «вышивальщиками» будут исключительно инспекторы ГИБДД, то ситуация вообще никак не изменится. На дорогах их всё меньше — и отлавливать безбашенных водителей сотрудникам дорожной инспекции некогда.

Безопаснее станет?

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Это вряд ли. Под этот штраф не подпадут дачники с граблями и саженцами, которые ползут в левой полосе со скоростью 40 км/ч, а это тоже реальная угроза безопасности. Чадящие на затяжных подъемах фуры со скоростью 10 км/ч, когда их не объедешь полчаса из-за бесконечной сплошной. Водители тяжелых самосвалов, которые порожняком играют в шашки, представляя легковые машины не иначе как кеглями. Всё это останется и будет цвести пышным цветом. А штрафная норма, если она все-таки появится в КоАП, ­окажется мертворожденной.

Но работа проведена, галочка поставлена. Есть время отдохнуть и придумать еще какой-нибудь штраф.

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