Фары не горят? Дистанцию не соблюдаете? Ждите штрафов с камер!

Камеры постепенно учатся штрафовать водителей за то, чего почти никогда не замечают инспекторы. Оспорить — сложно.

Скоро мы станем получать штрафы, которые раньше не выносили никогда: только свыклись с наказаниями за телефон в руке и непристегнутый ремень, как появились новые.

Камеры нередко ошибаются — в случаях, когда ремень по цвету схож с одеждой, а блокнот похож на телефон. Иногда эти наказания удается оспорить. Презумпция невиновности закреплена в Конституции, однако в случае с камерами действует презумпция невиновности именно камер. Хотя ошибочных и спорных штрафов просто не должно быть, по факту квитанции рассылают не глядя, и никто за ошибки не отвечает.

За фары

С приходом осени заработали камеры, заточенные на поиск неработающих фар ближнего света или дневных ходовых огней. Статья 12.20 КоАП не предусматривает за это однозначного штрафа в 500 рублей: предупреждение ИЛИ штраф. Камерам предупреждать не будут — и уже это не вполне справедливо.

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Кроме того, в ПДД формулировка требований к внешним световым приборам допускает движение с неработающими фарами и задними габаритными огнями к месту ремонта или стоянки в светлое время суток при хорошей видимости (свыше 300 м). То есть такой расклад — не нарушение правил. Это можно объяснить инспектору, но не камере. А уж оспорить такой штраф нереально.

Ошибки возможны, например, когда серебристый автомобиль движется в лучах яркого солнца. Есть и опасения, что сложности у камер вызовут LED-огни своеобразных конфигураций или противотуманные фары — по ПДД они также могут быть включены в качестве дневного света.

Ближний свет мы должны включать с наступлением сумерек, а это понятие растяжимое. Есть сумерки гражданские, навигационные, астрономические… А есть «камерные» сумерки?

Новинку сначала обкатают в Москве, однако летом объявили, что получат ее 12 регионов. По большому счету, камеры такого типа полезны — особенно ночью на неосвещенных участках дорог. В регионах любителей экономить на лампочках немало. Но с точки зрения сбора денег выгоднее ловить «бессветных» в мегаполисах.

За несоблюдение дистанции

На подходе методика определения несоблюдения дистанции и опасного вождения. Штука серьезная, так как за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части штрафуют сразу на 1500 рублей по статье 12.15 КоАП.

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Прежде всего, расплывчата официальная трактовка: безопасна такая дистанция, которая позволила бы избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем. Она не выражена ни в метрах, ни в секундах, может различаться в зависимости от скорости, видимости, времени суток, состояния дороги и автомобиля.

ГИБДД контролем дистанции не занимается — ввиду сложностей с доказательной базой. Камера же представит подборку кадров процесса в динамике, а уж потом должностные лица разберутся.

Ожидается, что камеры будут реагировать на реально пугающие зазоры в несколько метров при высоких скоростях. Хорошо, если так. Потому что и на скоростных магистралях бывают заторы, когда сотни машин ползут одна за одной.

ДИСТАНЦИЯ ПО-НЕМЕЦКИ Штрафы за несоблюдение дистанции есть в Германии. Но там четко прописано, какова минимальная дистанция в метрах: значение скорости по спидометру поделить пополам. Вне зависимости от погоды и времени суток. Размер штрафов — от 25 до 400 евро, дифференцируется в зависимости от скорости и величины самой дистанции. Так, при скорости 80–130 км/ч расстояние менее 1/10 половины показания спидометра — это 320 евро. Также злостных «несоблюдателей» могут направить на переобучение и лишить прав (до трех месяцев).

За опасное вождение

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С опасным вождением ситуация совсем туманна, ведь у нас пока нет такого штрафа. Он прописан в проекте нового КоАП — 5000 рублей, но это дело грядущих дней.

А дальше что?

Если вы думаете, что предел возможности камер достигнут, то ошибаетесь. Самый очевидный вариант — штраф (или предупреждение, о котором впору забыть) за предметы, ограничивающие обзор с места водителя. Это даже проще, чем ремень сфоткать. Работы по обучению нейросети уже идут. Ждите сюрпризов!

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