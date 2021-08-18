Штрафуют ли камеры за опасное вождение? Проверили слух

Опасным вождением может считаться, например, несоблюдение дистанции. Согласно ПДД, это 3–4 метра при скорости 60 км/ч и хороших дорожных условиях.

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Несоблюдение дистанции, резкие перестроения, ускорения и торможения — все это попадает под понятие опасное вождение. А в конце июля появилась информация, что компания «Астралаб» работает над системой, которая сможет с помощью нейросетей выявлять признаки опасного вождения. Применять же новую систему можно будет на уже установленных на дорогах камерах.

«Информацией по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в указанной области дорожного движения (опасное вождение. — Прим. ред.) Госавтоинспекция не располагает», — цитирует РИА «Новости» заявление Министерства внутренних дел России.

Следует отметить, что в КоАП и других законах наказание за опасное вождение не предусмотрено. Следовательно, штрафов за несоблюдение дистанции и перестроения, которые могли бы показаться подозрительными нейросетям, опасаться не стоит. Пока.

На чем ездят агрессивные водители? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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