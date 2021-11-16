ДПС получила еще 1700 новеньких Lada Vesta

Автомобили отправятся нести на службу в российские регионы.

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1700 автомобилей Lada Vesta были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: на них нанесена специальная цветографическая схема, установлена сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля.

В патрульных Vesta есть дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении.

На АВТОВАЗе отмечают, что государственные службы часто приобретают различные модели автомобилей Lada. Были поставлены крупные партии автомобилей для медиков и для Почты России.

Lada Vesta особенно востребованы у силовых и специальных ведомств. Автомобили работают и в полиции, и в подразделениях МО РФ. Надежность, динамика, управляемость вкупе с невысокой ценой — важные составляющие для успешного несения службы.

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В октябре этого года на российском рынке реализовано 10 261 Lada Vesta, а всего с начала года своих покупателей нашли 98 259 (+1%) автомобилей этой модели.

Фото: АВТОВАЗ

