Mazda представила новый кроссовер CX-50 — журнал За рулем

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Mazda представила новый кроссовер CX-50

Автомобиль позиционируют как внедорожную модель в линейке бренда.

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Сегодня Mazda представила совершенно новый кроссовер CX-50, который присоединится к расширяющейся линейке внедорожников бренда, наряду с CX-5 практического того же размера.

Дизайн Kodo сочетается с функциональностью Mazda CX-50 и его внедорожным потенциалом автомобиля, который подчеркнут черным пластиком на колесных арках и облицовке, а также прочными рейлингами на крыше. Покупатели могут выбрать новый эффектный цвет Zircon Sand, который наилучшим образом сочетается с нарочитой суровостью новой модели.

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Mazda представила новый кроссовер CX-50

Внутри CX-50 сохраняет фирменную компоновку Mazda, ориентированную на водителя, с использованием высококачественных материалов. Особый акцент сделан на панорамный люк на крыше. В автомобиле предложат множество отсеков для хранения вещей, чтобы автомобиль не обманул ожиданий и соответствовал потребностям любителей активного отдыха.

Mazda представила новый кроссовер CX-50

Во всех версиях новинка будет доступна с полным приводом i-Activ AWD и системой Mazda Intelligent Drive Select, позволяющей выбирать различные режимы вождения в зависимости от дорожных условий: Normal, Sport и Off-Road; переключатель Mi-Drive также можно использовать для буксировки.

Mazda представила новый кроссовер CX-50

Кроссовер будет оснащаться одним из двух бензиновых двигателей линейки Skyactiv-G 2.5 (в атмосферном и турбированном вариантах). Мощностные характеристики моторов обещают раскрыть позже. Оба этих двигателя агрегатируются шестидиапазонной автоматической коробкой передач. В перспективе будут доступны гибридная модель и электрифицированные версии CX-50.

Mazda представила новый кроссовер CX-50

Создан автомобиль для рынков Северной Америки и первым встанет на конвейер нового завода Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле (штат Алабама, США). Производство Mazda CX-50 стартует в январе 2022 года, а поступит автомобиль в продажу где-то в конце следующего года.

Фото: Mazda

Mazda представила новый кроссовер CX-50

Автомобиль позиционируют как внедорожную модель в линейке бренда.

Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293648Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293621Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293647Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293645Mazda представила новый кроссовер CX-50
Mazda представила новый кроссовер CX-50

Автомобиль позиционируют как внедорожную модель в линейке бренда.

Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293621Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293647Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293648Mazda представила новый кроссовер CX-50 — фото 1293645Mazda представила новый кроссовер CX-50
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