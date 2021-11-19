Skoda представила новый Rapid — журнал За рулем

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Skoda представила новый Rapid

Автомобиль больше не похож на бюджетную модель и может прибавить в цене.

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Компания Skoda представила новый Slavia, который в России продается под названием Rapid. Первым новинку получат автомобилисты Индии.

Новинка заметно крупнее российского Рапида. Длина Slavia составляет 4541 миллиметр (на 58 мм длиннее, чем Rapid), ширина — 1752 мм (больше Рапида на 46 мм), высота — 1487 мм (плюс 26 мм), а колесная база — 2651 мм (больше на 49 мм). Кстати, это уже седан, а не лифтбек.

Skoda представила новый Rapid

Skoda представила новый Rapid

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Салон новинки выглядит гораздо интереснее, и автомобиль уже сложно назвать бюджетной моделью. Появились цифровая панель приборов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а материалы отделки стали лучше. Кроме того, передние кресла, обтянутые перфорированной кожей, оснащены системой вентиляции.

Skoda представила новый Rapid

Skoda представила новый Rapid

Оснащается Slavia двумя бензиновыми двигателями на выбор. Это 1.0 TSI и 1.5 TSI. Первый мотор имеет три цилиндра и мощность 115 л.с. (175 Нм). Работает он в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. У четырехцилиндрового мотора объемом 1,5 литра мощность 150 л.с. и 250 Нм. Его также можно оснастить 6-ступенчатой механикой, но не автоматом, который заменяет 7-ступенчатый робот DSG.

Skoda представила новый Rapid

Skoda представила новый Rapid

Фото: Skoda

Skoda представила новый Rapid

Автомобиль больше не похож на бюджетную модель и может прибавить в цене.

Skoda представила новый Rapid — фото 1294343Skoda представила новый Rapid — фото 1294347Skoda представила новый Rapid — фото 1294346Skoda представила новый Rapid — фото 1294345Skoda представила новый Rapid — фото 1294344Skoda представила новый Rapid — фото 1294348Skoda представила новый Rapid
Skoda представила новый Rapid

Автомобиль больше не похож на бюджетную модель и может прибавить в цене.

Skoda представила новый Rapid — фото 1294344Skoda представила новый Rapid — фото 1294345Skoda представила новый Rapid — фото 1294343Skoda представила новый Rapid — фото 1294346Skoda представила новый Rapid — фото 1294347Skoda представила новый Rapid — фото 1294348Skoda представила новый Rapid
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Отзывы о Skoda Rapid (11)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.

Недостатки:

замечены не были

Комментарий:

АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений — могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же,...

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