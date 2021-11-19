Skoda представила новый Rapid

Автомобиль больше не похож на бюджетную модель и может прибавить в цене.

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Компания Skoda представила новый Slavia, который в России продается под названием Rapid. Первым новинку получат автомобилисты Индии.

Новинка заметно крупнее российского Рапида. Длина Slavia составляет 4541 миллиметр (на 58 мм длиннее, чем Rapid), ширина — 1752 мм (больше Рапида на 46 мм), высота — 1487 мм (плюс 26 мм), а колесная база — 2651 мм (больше на 49 мм). Кстати, это уже седан, а не лифтбек.

Салон новинки выглядит гораздо интереснее, и автомобиль уже сложно назвать бюджетной моделью. Появились цифровая панель приборов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а материалы отделки стали лучше. Кроме того, передние кресла, обтянутые перфорированной кожей, оснащены системой вентиляции.

Оснащается Slavia двумя бензиновыми двигателями на выбор. Это 1.0 TSI и 1.5 TSI. Первый мотор имеет три цилиндра и мощность 115 л.с. (175 Нм). Работает он в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. У четырехцилиндрового мотора объемом 1,5 литра мощность 150 л.с. и 250 Нм. Его также можно оснастить 6-ступенчатой механикой, но не автоматом, который заменяет 7-ступенчатый робот DSG.

Фото: Skoda