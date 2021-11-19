Единственный и невоплощенный: найден прототип ЗАЗ Перспектива

Совершенно революционный проект для ЗАЗа 1970-х: переднеприводный переднемоторный двухдверный седан.

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Редчайший прототип модели ЗАЗ Перспектива обнаружен в Украине. Машина разработана почти 45 лет назад, имеет редкий тип кузова — двухдверный седан, и переднемоторную переднеприводную компоновку, сообщает «Русский автомобиль». Для конца 1970-х, когда был спроектирован этот автомобиль, он действительно являл собой перспективную модель, угловатой, клиновидной формой кузова немного напоминая Volkswagen Polo первого поколения и некоторые другие машины тех лет.

А для завода Перспектива вообще была чем-то принципиально новым, ведь с 1960-го (и по 1987-й) предприятие производило исключительно заднеприводную и заднемоторную технику. Всего было построено три опытных экземпляра Перспективы, и очень вероятно, что до наших дней дожил только представленный на фото.

По данным источника, машина сохранилась благодаря удивительному везению (ее не распилили на металлолом) и тому, что ее вовремя выкупил водитель-испытатель Запорожского автозавода Иван Кошкин. В течение 40 лет он бережно хранил автомобиль, лишь иногда совершая короткие поездки по личным делам.

В 2020 году машину у хозяина выкупили энтузиасты. От них стало известно, что на заводе автомобиль был укомплектован двигателем и трансмиссией иностранного производства (марка не называется), и таковые агрегаты на Перспективе сохранены по сей день. Машину решено полностью восстановить и отреставрировать.

Перспектива считается предтечей модели ЗАЗ-1102 Таврия, выпускавшейся на ЗАЗе серийно с 1987 по 2007 годы.

В июне 2021 года украинский дизайнер предложил проект возрождения Таврии.

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Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»