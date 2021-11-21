Этот сорвиголова отважился спрыгнуть с обрыва высотой 135 метров, став первым, кто совершил такой трюк.

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Том Пажес из Франции стал первым человеком на Земле, который прыгнул на мотоцикле со скалы высотой 135 м. Чтобы обошлось без жертв, ему и мотоциклу было выдано по парашюту.

Местом для трюка был выбран Авориаз — курортный город во Франции, недалеко от швейцарской границы. Прежде чем выехать на 7-метровую рампу, расположенную на краю 135-метрового обрыва, Том выполнил еще три трюка.

Разогнавшись до скорости 80 км/ч, он въехал на рампу, продолжая ускоряться. Оторвавшись от рампы, Пажес выполнил два сальто вперед, а затем выпустил парашют и приземлился в 55 метрах от скалы, с которой прыгал.

В момент раскрытия парашюта его скорость составляла 150 км/ч, а в свободном полете он провел 30 секунд. Если считать от пика траектории его полета и до места приземления, то вниз Том летел 170 метров.

На эффектные трюки способны не только каскадеры. Например нам очень понравилась, эта конная повозка, дрифтующая по дороге.

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Фото, видео: Youtube