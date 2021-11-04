Оказывается, и конные экипажи могут эффектно дрифтовать: с искрами и на огромной скорости.

Материалы по теме В этом узком месте постоянно бьются автомобили

В Соединенных Штатах проживает более 350 000 амишей (в основном, в таких штатах, как Индиана, Огайо и Пенсильвания). Им нравится простой образ жизни, без большинства благ цивилизации. Но это не значит, что они не любя повеселиться и погонять.

Многие общины амишей по-прежнему передвигаются на лошадях, а не на автомобилях, и эта запись с видеорегистратора показала, как могут отжигать конные повозки.

Материалы по теме Эта лужа топит десятки машин — видео

Съемка велась ночью, благодаря чему снятые кадры оказались весьма эффектными. Повозка, в которую запряжена лошадь, вдруг вылетает на дорогу на большой скорости. Вдруг повозку заносит и ее задние колеса начинают скользить и искрить, но лошадь не сдается и вытягивает коляску, а поросший травой холмик на обочине срабатывает, как система стабилизации.

Разместивший видео пользователь Reddit заверяет, что такая манера вождение повозки — не редкость среди амишей.

Фото, видео: Youtube