Автоблогер Саид Губденский разбился в Москве

BMW вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями.

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20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии столкнулись три автомобиля: BMW M4 Competition врезался в Mercedes и Volvo. Водителем BMW оказался автоблогер Саид Губденский, он погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

В инциденте также пострадали еще двое человек: 36-летний Владимир Шатун получил сотрясение мозга, а 32-летний Алексей Мельник — множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба от госпитализации отказались. Как сообщает Lenta.ru, поучаствовавший в ДТП Mercedes принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву, которого Forbes в 2011 году включал в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, а Коммерсант в 2016-м упоминал в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров.

К настоящему моменты обстоятельства произошедшего известны довольно точно. По записям с камер видеонаблюдения видно, что асфальт на месте аварии был влажным после недавнего дождя, сообщает источник. Черный спорткар BMW на высокой скорости обгоняет несколько машин, затем перестраивается из полосы в полосу, после чего вылетает на встречную.

Известно, что погибший автоблогер критиковал Эдварда Била после ДТП с его участием, называя себя жестким врагом «игры в шашки» на дорогах.

1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы ДТП, в котором пострадало несколько человек; в июле мужчина был осужден на два года.

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС