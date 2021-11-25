Haval H9 снимают с продаж — журнал За рулем

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Haval H9 снимают с продаж

Выпуск рамного внедорожника прекратится уже в этом году, а его место займет более интересная модель.

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Китайский автопроизводитель Great Wall Motors принял решение прекратить выпуск внедорожника Haval H9 — в планах компании на 2022 год этой модели уже не значится.

Пока же официального подтверждения данной информации не было. Но известно, что объемы продаж Haval H9 сократились до критических, пишет сайт «Китайские автомобили». На родном рынке внедорожник в этом году купили только 14 тысяч человек и, как считают эксперты, такие объемы производства для массовых моделей находятся на грани рентабельности.

В России же, в сравнении с объемами рынка, Н9 пользуется большей популярностью — модель была продана в количестве 2,7 тыс. экземпляров. Все они собираются под Тулой: там на собираемые и окрашиваемые кузова устанавливаются узлы и агрегаты, привезенные в сборе из Китая.

Haval H9 снимают с продажHaval H9
Haval H9

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Казалось бы, УАЗ лишится одного из главных конкурентов, но — нет. Скорее всего, место H9 в модельном ряду займет более современный внедорожник Tank 300. На него очень большой спрос в Китае, и машины в 2021 году приобрели уже более 50 тысяч покупателей.

Haval H9 снимают с продажTank 300
Tank 300

Haval H9 снимают с продажСалон Tank 300
Салон Tank 300

Фото: Great Wall Motors

Haval H9 снимают с продаж

Выпуск рамного внедорожника прекратится уже в этом году, а его место займет более интересная модель.

Haval H9 снимают с продаж — фото 1295872Haval H9 снимают с продаж — фото 1295871Haval H9 снимают с продаж — фото 1295868Haval H9 снимают с продаж
Haval H9 снимают с продаж

Выпуск рамного внедорожника прекратится уже в этом году, а его место займет более интересная модель.

Haval H9 снимают с продаж — фото 1295868Haval H9 снимают с продаж — фото 1295872Haval H9 снимают с продаж — фото 1295871Haval H9 снимают с продаж
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Отзывы о Haval H9 (1)

Haval 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

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