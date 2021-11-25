Haval H9 снимают с продаж

Выпуск рамного внедорожника прекратится уже в этом году, а его место займет более интересная модель.

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Китайский автопроизводитель Great Wall Motors принял решение прекратить выпуск внедорожника Haval H9 — в планах компании на 2022 год этой модели уже не значится.

Пока же официального подтверждения данной информации не было. Но известно, что объемы продаж Haval H9 сократились до критических, пишет сайт «Китайские автомобили». На родном рынке внедорожник в этом году купили только 14 тысяч человек и, как считают эксперты, такие объемы производства для массовых моделей находятся на грани рентабельности.

В России же, в сравнении с объемами рынка, Н9 пользуется большей популярностью — модель была продана в количестве 2,7 тыс. экземпляров. Все они собираются под Тулой: там на собираемые и окрашиваемые кузова устанавливаются узлы и агрегаты, привезенные в сборе из Китая.

Haval H9

Казалось бы, УАЗ лишится одного из главных конкурентов, но — нет. Скорее всего, место H9 в модельном ряду займет более современный внедорожник Tank 300. На него очень большой спрос в Китае, и машины в 2021 году приобрели уже более 50 тысяч покупателей.

Tank 300 Салон Tank 300

Кстати, Tank 300 уже получил разрешение на продажи в России.

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Фото: Great Wall Motors