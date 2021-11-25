Запорожцу исполнился бы 61 год: вспомним, как все начиналось

Об истории автомобиля и о том, кто (условно) может считаться преемником, рассказал наш эксперт.

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Когда-то в стране возникла идея, чтобы каждый честный гражданин мог за несколько лет накопить, подождать в очереди и получить личный автомобиль. Первая партия Запорожцев была выпущена в 1960 году, когда в стране поняли, что чересчур дорогие Москвич (2511 рубля) и Волга (5100 рубля) не удовлетворяют потребностям граждан.

Поэтому конструкторы создали маленький легко ремонтируемый Запорожец, который продавался за 1800 рублей. За основу был взят итальянский Fiat 600 и перекроен конструкторами Московского завода малолитражных автомобилей.

Главным преимуществом Запорожца была его доступность, рассказал изданию iReactor заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков. Ничего подобного до появления ЗАЗ-965 у нас не было: небольшой, недорогой и дешевый в обслуживании. А еще он с самого начала конструктивно был приспособлен для инвалидов, которых после войны оказалось немало.

Были конечно, и трудности, связанные с тем, что «Запорожцы» выпускали на заводе, который до этого производил только сехозтехнику: тракторы и уборочные комбайны, поэтому технологическая культура производства была заточена под тяжелую технику. В связи с этим у легковушек порой хромало качество, до ума Запорожец пришлось доводить несколько лет.

И все-таки для своего времени это были неплохие машинки, но в России вообще маленькие автомобили как-то не прижились. Из-за климата, бездорожья или по другим причинам, но из моделей такого класса осталась, пожалуй, только Kia Picanto.

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Между тем, в большом городе малолитражки незаменимы, уверен эксперт. Если в Москве заменить все громоздкие внедорожники и кроссоверы на те же Kia Picanto, насколько свободнее задышал бы город! Однако в России не прививают моду на малолитражки, а зря, в Европе этот сегмент довольно популярен, такие машины очень удобны и экономичны.

Отмыли старенький запорожец деда, и вот, что получилось.



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Фото: фотохроника ТАСС