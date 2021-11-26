Названа самая быстрая в мире машина на механике

Прежде это звание принадлежало японскому купе Toyota Supra, но теперь оно досталось «американцу».

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Самые быстрые в мире дрэг-рейсеры оснащены автоматическими коробками передач, которые быстро и эффективно передают крутящий момент на колеса. Но в дрэг-рейсинге до сих пор существует класс машин с механическими коробками, в заездах которых мастерство водителя играет более важную роль. И недавно в этом классе был установлен новый мировой рекорд.

Самым быстрым в мире автомобилем на механике стал Ford Mustang, который пролетел четверть мили (402 метра) за 6,81 секунды. Рекорд был установлен в финале чемпионата мира по дрэг-рейсингу в США.

Конечно же, это не обычный Ford Mustang. Например, его двигатель Coyote V8 первого поколения имеет множество кованых деталей, пару турбокомпрессоров и многие другие доработки. Какова его мощность — неизвестно, но это явно 4-значная цифра.

Даже механическая коробка у автомобиля не обычная. Это 4-ступенчатый агрегат от Tick Performance с проскальзывающим сцеплением, что позволяет переключать передачи не выжимая педаль сцепления.

Самым же быстрым серийным автомобилем в мире является гиперкар Tuatara от Shelby SuperCars (SSC).

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Фото: Dennis Eusebio / Unsplash

Видео: YouTube