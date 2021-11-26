Названа самая быстрая в мире машина на механике — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Названа самая быстрая в мире машина на механике

Прежде это звание принадлежало японскому купе Toyota Supra, но теперь оно досталось «американцу».

Материалы по теме
Самый быстрый в мире — Suzuki Hayabusa возвращается

Самые быстрые в мире дрэг-рейсеры оснащены автоматическими коробками передач, которые быстро и эффективно передают крутящий момент на колеса. Но в дрэг-рейсинге до сих пор существует класс машин с механическими коробками, в заездах которых мастерство водителя играет более важную роль. И недавно в этом классе был установлен новый мировой рекорд.

Самым быстрым в мире автомобилем на механике стал Ford Mustang, который пролетел четверть мили (402 метра) за 6,81 секунды. Рекорд был установлен в финале чемпионата мира по дрэг-рейсингу в США.

Материалы по теме
Эпидемия, о которой не принято говоритьОгромный штраф для пассажира — коснется каждого!Опасность, которая грозит каждому водителю

Конечно же, это не обычный Ford Mustang. Например, его двигатель Coyote V8 первого поколения имеет множество кованых деталей, пару турбокомпрессоров и многие другие доработки. Какова его мощность — неизвестно, но это явно 4-значная цифра.

Даже механическая коробка у автомобиля не обычная. Это 4-ступенчатый агрегат от Tick Performance с проскальзывающим сцеплением, что позволяет переключать передачи не выжимая педаль сцепления.

Фото: Dennis Eusebio / Unsplash
Видео: YouTube

Наше новое видео
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!
Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?
6 фишек обновленного Kia Ceed (включая новый мотор и автопилот)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров874
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...