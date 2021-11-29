Mitsubishi Ralliart возвращается с Pajero Sport

Mitsubishi сдержала свое обещание и вернула версии Ralliart после более чем десятилетнего отсутствия. Однако возвращение оказалось условным.

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Теперь Mitsubishi Ralliart — это пакет аксессуаров для внедорожника Pajero Sport и пикапа L200. Это немного разочаровывает — никакой повышенной мощности и особенных настроек подвесок нет. Ralliart теперь — только внешность.

Pajero Sport Ralliart получил накладки красного цвета на передний и задний бамперы, черный спойлер на двери багажника и черную окраску крыши, накладки для колесных арок, брызговики, коврики и наклейки Ralliart. Те же «доработки» получил и L200, за исключением спойлера.

Обе модели в версии Ralliart будут предлагаться в черном или белом цвете на выбор, и пока — только на рынке Тайланда.

Следующим версию Ralliart получит гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV. Вероятно, ему достался тот же пакет аксессуаров.

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Фото: Mitsubishi