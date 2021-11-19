Mitsubishi возродила кроссовер Airtrek

Этот автомобиль оказался короче, чем Outlander, но шире. И устойчивее.

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Mitsubishi представила новый электрический кроссовер на автосалоне в Гуанчжоу в Китае, возродив имя Airtrek, которое на ряде рынков носил Outlander первого поколения до 2008 года.

Несмотря на это, новый Airtrek не имеет ничего общего с Outlander. Длина электрокроссовера — 4600 мм, его ширина составляет 1910 мм, а высота — 1690 мм. То есть модель на 80 мм короче Аутлендера, но на 50 мм шире.

Кажется, новинка построена на базе модели Aion V от дочерней компанией GAC Motors — модели имеют общий профиль, но у Mitsubishi впереди красуются двойная оптика, фирменная решетка Dynamic Shield, а сзади L-образные светодиодные фонари, благодаря которым кроссовер сразу узнается как Mitsubishi.

Mitsubishi Airtrek оснащен батареей емкостью 70 кВт·ч, которая дает запас хода до 520 км. Спрятана она под полом ради «идеального распределения веса».

Что касается электродвигателей, то точной информации о них пока нет. Известно только, что «двигатель, инвертор и редуктор были объединены в единый легкий и компактный блок». Кстати, Aion V Plus имеет мощность 221–271 л.с. Столько же может иметь и Airtek.

Фото: Mitsubishi