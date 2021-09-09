Краш-тест нового Outlander - чем удивил кроссовер

Кроссовер Mitsubishi получил высший рейтинг уровня безопасности от Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

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Mitsubishi Outlander, который скоро должен появиться на российском рынке, получил награду Top Safety Pick+. На краш-тестах была представлена бензиновая версия кроссовера. Гибридную еще не испытывали.

Outlander оснащен множеством функций безопасности, в том числе передовыми системами помощи водителю MI-PILOT Assist, куда входят, в частности, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Также во время работы систем учитываются данные навигатора — машина знает о поворотах и может сама сбрасывать перед ними скорость.

Среди систем пассивной безопасности также есть система предотвращения лобового столкновения, система предупреждения о риске столкновения, система мониторинга слепых зон, система предупреждения о выезде из полосы движения и многие другие.

Outlander также оснащен 11 подушками безопасности, включая переднюю центральную подушку безопасности между водителем и передним пассажиром и боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда.

В скором времени должна появиться гибридная версия Outlander PHEV, и мы ожидаем, что ее уровень безопасности будет не хуже, чем у бензиновой версии.

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Фото: Mitsubishi